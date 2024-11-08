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Posted 8 ноября, 07:42

Published 8 ноября, 07:42

Modified 8 ноября, 08:18

Updated 8 ноября, 08:18

Жители Омской области получили доступ к звонкам в 4G

Жители Омской области получили доступ к звонкам в 4G

8 ноября 2024, 07:42
Фото: Т2.
Омичи смогут пользоваться голосовыми звонками по 4G с помощью VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и хороший звук. Новая технология не затрагивает пакет мобильного интернета.

Омичи получили возможность пользоваться новой технологией для голосовых звонков — VoLTE (Voice over LTE). Это позволяет совершать звонки через сеть 4G, обеспечивая быстрое соединение и высокое качество передачи голоса. Все клиенты Т2, включая новых пользователей и тех, кто перенес свой номер, могут воспользоваться этой услугой.

VoLTE работает через интернет, а не через традиционные голосовые каналы, что обеспечивает не только отличное качество звука, но и возможность пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости во время разговора. Технология поддерживается более чем 500 моделями телефонов от 15 ведущих производителей. Чтобы начать пользоваться VoLTE, достаточно активировать эту функцию в настройках смартфона. При этом звонки тарифицируются как обычные голосовые, не затрагивая пакет мобильного интернета.

Технический директор филиала Т2 в Омской области Олег Руф отметил, что компания активно работает над улучшением покрытия в регионе. В первой половине года было модернизировано оборудование и перераспределены частоты в пользу 4G, что позволило увеличить скорость интернета на 30-40%.

В первый же день после запуска сеть 4G обработала 46% всех голосовых звонков. Благодаря VoLTE наши клиенты могут звонить и одновременно пользоваться интернетом, — сообщил Руф.

За последние три месяца оператор внедрил VoLTE более чем в 20 регионах России, и планируется, что до конца года технология станет доступна во всех регионах, где оператор предоставляет свои услуги.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Модернизация#Новости#Смартфон#Технология#Покрытие
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