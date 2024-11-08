Жители Омской области получили доступ к звонкам в 4G

VoLTE работает через интернет, а не через традиционные голосовые каналы, что обеспечивает не только отличное качество звука, но и возможность пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости во время разговора. Технология поддерживается более чем 500 моделями телефонов от 15 ведущих производителей. Чтобы начать пользоваться VoLTE, достаточно активировать эту функцию в настройках смартфона. При этом звонки тарифицируются как обычные голосовые, не затрагивая пакет мобильного интернета.