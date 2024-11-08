gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 01:57

Published 8 ноября, 01:57

Modified 8 ноября, 03:40

Updated 8 ноября, 03:40

Иллюстрация

Зарплаты до 47 тысяч. В Омске набирают судебных секретарей

8 ноября 2024, 01:57
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омске открыли вакансии для судебных секретарей с зарплатой до 47 тысяч

Кандидатам необходимо иметь высшее образование и стаж государственной службы.

Управление организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области накануне, 7 ноября, открыло вакансии для судебных секретарей. С сотрудниками заключат срочный служебный контракт.

Зарплата секретарей суда составит от 31 000 до 45 000 рублей, секретарей судебных заседаний — от 33 000 до 47 000 рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и стаж государственной службы. Работа в суде предусматривает ненормированный день. Заявки от соискателей принимают до 27 ноября.

Ранее Город55 рассказывал о высокооплачиваемых вакансиях для врачей в Омской области. Медикам готовы предложить до 170 000 рублей в месяц.

Медикам Омской области предлагают вакансии с зарплатой до 170 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Зарплата#Высшее образование#Вакансии#Государственная служба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика