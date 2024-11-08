Зарплаты до 47 тысяч. В Омске набирают судебных секретарей

Posted 8 ноября, 01:57
Published 8 ноября, 01:57
Modified 8 ноября, 03:40
Updated 8 ноября, 03:40
Управление организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области накануне, 7 ноября, открыло вакансии для судебных секретарей. С сотрудниками заключат срочный служебный контракт.
Зарплата секретарей суда составит от 31 000 до 45 000 рублей, секретарей судебных заседаний — от 33 000 до 47 000 рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и стаж государственной службы. Работа в суде предусматривает ненормированный день. Заявки от соискателей принимают до 27 ноября.
Ранее Город55 рассказывал о высокооплачиваемых вакансиях для врачей в Омской области. Медикам готовы предложить до 170 000 рублей в месяц.