Зарплаты до 47 тысяч. В Омске набирают судебных секретарей

Зарплата секретарей суда составит от 31 000 до 45 000 рублей, секретарей судебных заседаний — от 33 000 до 47 000 рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и стаж государственной службы. Работа в суде предусматривает ненормированный день. Заявки от соискателей принимают до 27 ноября.