Вирус Коксаки: чем опасна инфекция и как обстоят дела с заболеваемостью в России

Posted 8 ноября, 04:11
Published 8 ноября, 04:11
Modified 8 ноября, 04:13
Updated 8 ноября, 04:13
Вирус Коксаки с конца октября наделал немало шума: прибывшие из Турции отдыхающие массово начали жаловаться на плохое самочувствие, сыпь и высокую температуру у детей и подростков. Случаи заражения этой болезнью зафиксированы уже в девяти регионах страны.
Что это за болезнь, какие симптомы характерны для вируса, как Роспотребнадзор советует защищаться от инфекции — отвечаем в материале Города55.
Вирусов Коксаки сейчас известно несколько. Они хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте, поэтому их относят к энтеровирусам. Наиболее важные типы А и В. Вирусы Коксаки типа A обычно инфицируют кожу и слизистые оболочки, в том числе полости рта. Вирусы типа В могут инфицировать сердце, плевру, печень и поджелудочную железу.
Чаще всего вирусами Коксаки заражаются через загрязненные продукты, предметы быта, воду. Также они могут передаваться и воздушно-капельным путём от вирусоносителя здоровому человеку.
Несмотря на то что вирус Коксаки — не новое заболевание, восприимчивость современных людей и особенно детей к нему остается высокой.
Инкубационный период болезни составляет от двух до 35 дней. По тяжести заболевания делятся на две группы:
«Скрытый период Коксаки длится несколько дней, затем повышается температура до 39-40 градусов, возможны многократная рвота, расстройства стула, появление сыпи на руках, ногах, груди и лице, головная боль, слабость. При типичном течении болезни её симптомы исчезают за пару недель. Кроме особых случаев заражения вирусом типа В, специальное лечение не требуется, антибиотики не применяются! Помощь пациентам симптоматическая», — рассказал Городу55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
Специфическая профилактика инфекции, вызванной вирусом Коксаки, не разработана. Однако в Роспотребнадзоре напоминают, что соблюдение правил личной и общественной гигиены позволят свести к минимуму риск заражения.
Врачи рекомендуют чаще мыть руки с мылом, использовать в пищу только кипяченую воду, пользоваться индивидуальной посудой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций, фрукты и овощи мыть бутилированной или кипяченой водой.
Дети также должны соблюдать элементарные правила гигиены: не трогать лицо грязными руками, мыть руки перед едой, не пить воду из-под крана и не есть продукты сомнительного происхождения. В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.
Специального лечения от вируса Коксаки нет — если болезнь протекает без осложнений, то выздоровление наступает само. Однако применяют меры, чтобы уменьшить симптомы: при лихорадке врач может назначить жаропонижающие и обезболивающие средства. При сильном зуде помогают антигистаминные препараты. При язвах в полости рта рекомендованы антисептики — они помогают уменьшить боль и снизить риск возникновения бактериальной инфекции.
Наиболее подвержены заражению дети в возрасте примерно до 10 лет. Взрослые болеют редко, отметил Николаев.
Несмотря на то, что в большинстве случаев вирус Коксаки у детей протекает бессимптомно, неприятной особенностью энтеровирусной инфекции является ее непредсказуемость. Встречаются случаи тяжелого течения этой болезни, приводящие к летальному исходу. Например, в Малайзии в 1997 году во время вспышки эпидемии вируса погибли 30 детей, еще трое умерли в 2002 году в Греции, в Восточном Китае в 2007 году из 800 инфицированных погибли 22 ребенка и еще 200 были госпитализированы.
На данный момент вирус Коксаки заподозрили у детей в школах и садиках минимум в девяти регионах России. На инфекцию пожаловались в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Подмосковье, Владимирской, Брянской, Ижевской и Калужской областях.
Случаи заражения сейчас регистрируются в стране, поэтому ничто не исключает его появления в Омске, отметил Николай Николаев. Однако на данный момент, как рассказали Городу55 в Роспотребнадзоре, на территории нашего региона не было зарегистрировало случаев вируса.
Кроме того, ведомство организовало работу «горячей линии» для консультирования россиян. При обращении людей просят сообщить специалистам период нахождения в Турции, место отдыха, отель, дату возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения), состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись), дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении, наименование туроператора, а также наименование страховой компании, контактные данные.
«Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках „горячей линии“, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Консультацию также можно получить по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43», — добавили в Роспотребнадзоре.