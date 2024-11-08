Вирус Коксаки: чем опасна инфекция и как обстоят дела с заболеваемостью в России

Несмотря на то, что в большинстве случаев вирус Коксаки у детей протекает бессимптомно, неприятной особенностью энтеровирусной инфекции является ее непредсказуемость. Встречаются случаи тяжелого течения этой болезни, приводящие к летальному исходу. Например, в Малайзии в 1997 году во время вспышки эпидемии вируса погибли 30 детей, еще трое умерли в 2002 году в Греции, в Восточном Китае в 2007 году из 800 инфицированных погибли 22 ребенка и еще 200 были госпитализированы.