В Омской области внезапно пропали камеры-треноги: объясняем причину

По информации НГС55, в данный момент осуществляется передача передвижных и мобильных технических средств от казачьего общества в казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области». Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем камеры могли использоваться подрядной организацией, которая будет выбрана в соответствии с законодательством о закупках. На данный момент неясно, когда именно камеры вернутся на дороги региона.