В Омской области внезапно пропали камеры-треноги: объясняем причину

Posted 8 ноября, 11:32
Published 8 ноября, 11:32
Modified 8 ноября, 11:34
Updated 8 ноября, 11:34
В Омске произошли значительные изменения в системе контроля за дорожным движением. С областных дорог и городских магистралей исчезли все камеры-треноги, которые ранее обеспечивали безопасность на трассах и фиксировали нарушения правил дорожного движения. Эти устройства, установленные казаками из хуторского казачьего общества «Ермак», ежедневно расставлялись на ключевых участках, обеспечивая контроль за соблюдением правил и способствуя снижению числа ДТП.
По информации НГС55, в данный момент осуществляется передача передвижных и мобильных технических средств от казачьего общества в казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области». Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем камеры могли использоваться подрядной организацией, которая будет выбрана в соответствии с законодательством о закупках. На данный момент неясно, когда именно камеры вернутся на дороги региона.
Напомним, что ранее Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему транспортной доступности в поселке Лесной, связанную с неудовлетворительным состоянием дорог. Жители сталкиваются с трудностями из-за многочисленных ям и трещин на асфальтовом покрытии.