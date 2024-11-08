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Posted 8 ноября, 11:32

Published 8 ноября, 11:32

Modified 8 ноября, 11:34

Updated 8 ноября, 11:34

В Омске с дорог исчезли камеры-треноги, установленные казаками

В Омской области внезапно пропали камеры-треноги: объясняем причину

8 ноября 2024, 11:32
Фото: 1MI.

В Омске с дорог исчезли камеры-треноги, установленные казаками

Недавно с дорог пропали камеры-треноги, которые ранее устанавливали казаки. В настоящее время устройства передаются в ведение «Управления дорожного хозяйства Омской области».

В Омске произошли значительные изменения в системе контроля за дорожным движением. С областных дорог и городских магистралей исчезли все камеры-треноги, которые ранее обеспечивали безопасность на трассах и фиксировали нарушения правил дорожного движения. Эти устройства, установленные казаками из хуторского казачьего общества «Ермак», ежедневно расставлялись на ключевых участках, обеспечивая контроль за соблюдением правил и способствуя снижению числа ДТП.

По информации НГС55, в данный момент осуществляется передача передвижных и мобильных технических средств от казачьего общества в казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области». Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем камеры могли использоваться подрядной организацией, которая будет выбрана в соответствии с законодательством о закупках. На данный момент неясно, когда именно камеры вернутся на дороги региона.

Напомним, что ранее Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему транспортной доступности в поселке Лесной, связанную с неудовлетворительным состоянием дорог. Жители сталкиваются с трудностями из-за многочисленных ям и трещин на асфальтовом покрытии.

Ямы и размывы: следком будет расследовать транспортные проблемы в Омске
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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Казаки#Новости#Дорожное движение#Управление дорожного хозяйства#Транспортная доступность
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