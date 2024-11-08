В Омске предложили давать звание «Меценат года» еще и за пожертвования

На данный момент это звание присваивают за «взаимодействие по вопросам организации сотрудничества в сфере социально-экономического развития муниципальных учреждений на территории города Омска». Теперь же депутатам предлагают объявлять «Меценатами года» еще и тех бизнесменов или руководителей предприятий, которые заключают с городом договор о пожертвовании.