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Posted 8 ноября, 08:27

Published 8 ноября, 08:27

Modified 8 ноября, 08:29

Updated 8 ноября, 08:29

В Омске предложили расширить основания для присвоения звания «Меценат года»

В Омске предложили давать звание «Меценат года» еще и за пожертвования

8 ноября 2024, 08:27
Фото: gorod55.ru.

В Омске предложили расширить основания для присвоения звания «Меценат года»

Такая инициатива поступила на рассмотрение в Омский городской Совет.

В Омском городском Совете на следующей неделе пройдет очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки посвящен поправкам к решению ГС о присвоении почетного звания «Меценат года».

На данный момент это звание присваивают за «взаимодействие по вопросам организации сотрудничества в сфере социально-экономического развития муниципальных учреждений на территории города Омска». Теперь же депутатам предлагают объявлять «Меценатами года» еще и тех бизнесменов или руководителей предприятий, которые заключают с городом договор о пожертвовании.

Напомним: пока звание «Меценат года» в Омске присваивали всего 2 раза, и в обоих случаях речь шла о бизнесменах, организовавших ремонт в городских школах. В марте 2024 года это звание получил генеральный директор «Стройбетона» Александр Сасин.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Горсовет#Меценат года
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