В Омске предложили давать звание «Меценат года» еще и за пожертвования

Posted 8 ноября, 08:27
Published 8 ноября, 08:27
Modified 8 ноября, 08:29
Updated 8 ноября, 08:29
В Омском городском Совете на следующей неделе пройдет очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки посвящен поправкам к решению ГС о присвоении почетного звания «Меценат года».
На данный момент это звание присваивают за «взаимодействие по вопросам организации сотрудничества в сфере социально-экономического развития муниципальных учреждений на территории города Омска». Теперь же депутатам предлагают объявлять «Меценатами года» еще и тех бизнесменов или руководителей предприятий, которые заключают с городом договор о пожертвовании.
Напомним: пока звание «Меценат года» в Омске присваивали всего 2 раза, и в обоих случаях речь шла о бизнесменах, организовавших ремонт в городских школах. В марте 2024 года это звание получил генеральный директор «Стройбетона» Александр Сасин.