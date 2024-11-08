В Омске на Красном пути пассажирский автобус снова провалился в канаву

В Омске на улице Красный путь в канаву у дороги провалился пассажирский автобус. ДТП произошло вечером 7 ноября. Видео с аварией опубликовали в паблике «Инцидент Омск». На кадрах видно, что к автобусу на помощь приехал грузовик.