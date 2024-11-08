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Posted 8 ноября, 01:45

Published 8 ноября, 01:45

Modified 8 ноября, 03:40

Updated 8 ноября, 03:40

Иллюстрация

В Омске на Красном пути пассажирский автобус снова провалился в канаву

8 ноября 2024, 01:45
Фото: 1MI. Иллюстрация
ДТП произошло в четверг вечером.

В Омске на улице Красный путь в канаву у дороги провалился пассажирский автобус. ДТП произошло вечером 7 ноября. Видео с аварией опубликовали в паблике «Инцидент Омск». На кадрах видно, что к автобусу на помощь приехал грузовик.

Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, пока не известно.

Фото: Инцидент Омск

Отметим, что аналогичная авария произошла 29 октября примерно в том же месте. В канаву угодил автобус «ПАЗ». В этот момент в салоне находилось 20 пассажиров, одну из женщин увезли в больницу.

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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Омск#Автобус#Авария
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