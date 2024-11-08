В Омске на Красном пути пассажирский автобус снова провалился в канаву

Posted 8 ноября, 01:45
Published 8 ноября, 01:45
Modified 8 ноября, 03:40
Updated 8 ноября, 03:40
В Омске на улице Красный путь в канаву у дороги провалился пассажирский автобус. ДТП произошло вечером 7 ноября. Видео с аварией опубликовали в паблике «Инцидент Омск». На кадрах видно, что к автобусу на помощь приехал грузовик.
Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, пока не известно.
Отметим, что аналогичная авария произошла 29 октября примерно в том же месте. В канаву угодил автобус «ПАЗ». В этот момент в салоне находилось 20 пассажиров, одну из женщин увезли в больницу.