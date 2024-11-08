В Омске ищут фирму, которая за 2,6 млн украсит город новогодними флагами и панно

Ранее наше издание рассказывало, что в Омске утвердили концепцию новогоднего оформления города, которая будет сочетать в себе элементы бренда Омской области и чемпионата по фигурному катанию. Частью этого стиля стал слоган «Верь, мечтай! Все сбудется!».