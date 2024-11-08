gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 03:25

Published 8 ноября, 03:25

Modified 8 ноября, 03:39

Updated 8 ноября, 03:39

Иллюстрация

В Омске ищут фирму, которая за 2,6 млн украсит город новогодними флагами и панно

8 ноября 2024, 03:25
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Сюжет
Госзакупки
Праздничные убранства будут радовать омичей до 23 января. Рассказываем, где они появятся.

Мэрия Омска ищет подрядчика, который изготовит и установит праздничные панно и флаги к новогодним праздникам. Такая заявка появилась вчера, 7 ноября, на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 2,6 млн рублей. Источником финансирования указан бюджет города. Предложения от исполнителей принимают до 15 ноября.

Согласно проекту контракта, праздничные убранства будут радовать омичей до 23 января. В договоре прописаны виды флагов и панно, материал и формат печати.

Украшения появятся на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной, улицах 60 лет Победы, Транссибирской, Ленина, Масленникова, 70 лет Октября, Конева, Заозерной, на Соборной площади, а также на перекрестке улиц Березовой и Красный путь.

В проекте представлены варианты размещения украшений:

СкриншотСкриншот

Ранее наше издание рассказывало, что в Омске утвердили концепцию новогоднего оформления города, которая будет сочетать в себе элементы бренда Омской области и чемпионата по фигурному катанию. Частью этого стиля стал слоган «Верь, мечтай! Все сбудется!».

В преддверии праздника: как украсят Омск к Новому году
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Город#Омск#Новый год#Контракт#Бюджет#Госзакупки#Комсомольский мост#Украшения#Договор#Праздник#Иртышская набережная#Исполнители#Флаги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика