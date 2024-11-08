В Омске ищут фирму, которая за 2,6 млн украсит город новогодними флагами и панно

Posted 8 ноября, 03:25
Published 8 ноября, 03:25
Modified 8 ноября, 03:39
Updated 8 ноября, 03:39
Мэрия Омска ищет подрядчика, который изготовит и установит праздничные панно и флаги к новогодним праздникам. Такая заявка появилась вчера, 7 ноября, на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 2,6 млн рублей. Источником финансирования указан бюджет города. Предложения от исполнителей принимают до 15 ноября.
Согласно проекту контракта, праздничные убранства будут радовать омичей до 23 января. В договоре прописаны виды флагов и панно, материал и формат печати.
Украшения появятся на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной, улицах 60 лет Победы, Транссибирской, Ленина, Масленникова, 70 лет Октября, Конева, Заозерной, на Соборной площади, а также на перекрестке улиц Березовой и Красный путь.
В проекте представлены варианты размещения украшений:
Ранее наше издание рассказывало, что в Омске утвердили концепцию новогоднего оформления города, которая будет сочетать в себе элементы бренда Омской области и чемпионата по фигурному катанию. Частью этого стиля стал слоган «Верь, мечтай! Все сбудется!».