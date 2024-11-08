«Упала и чуть не съехала под машину»: омичи вновь пожаловались на огромную яму

Posted 8 ноября, 12:35
Published 8 ноября, 12:35
Modified 8 ноября, 12:35
Updated 8 ноября, 12:35
В редакцию Города55 вновь обратились жители Нефтяников с проблемой разрытой ямы возле Исполкома по улице Нефтезаводской. Участок оживленный. Рядом расположена школа и несколько корпусов ОмГУ. Со слов местных, яму разрыли в начале октября, но работы давно не ведутся.
«Я вчера там упала и чуть не съехала под машину, а там дети ходят. Школа рядом. Ограждения, которые у ямы стояли, уже в ней валяются, ленты давно оборвали», — рассказала местная жительница.
Город55 узнал в мэрии, когда яму закопают, а территорию приведут в порядок. Оказалось, что сроки восстановления участка перенесли — фактически, на неопределенный срок.
«В настоящий момент приоритетной задачей АО „Тепловая компания“ является обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей. Работы по обратной засыпке траншей после работ на сетях планируется завершить до 15 ноября 2024 года. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от доступности ресурсов и погодных условий», — сообщили в администрации.
Отметим, что в конце октября в мэрии указывали другую дату — 8 ноября. Перенос сроков означает, что опасная траншея может дожидаться проведения работ до следующего года.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что «город весь разрыт», и поручил первому вице-мэру Евгению Фомину проконтролировать, чтобы последствия ремонта устранили до наступления холодов. А синоптики уже обещают морозы до -25 к середине месяца.