«Упала и чуть не съехала под машину»: омичи вновь пожаловались на огромную яму

В редакцию Города55 вновь обратились жители Нефтяников с проблемой разрытой ямы возле Исполкома по улице Нефтезаводской. Участок оживленный. Рядом расположена школа и несколько корпусов ОмГУ. Со слов местных, яму разрыли в начале октября, но работы давно не ведутся.