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Posted 8 ноября, 12:35

Published 8 ноября, 12:35

Modified 8 ноября, 12:35

Updated 8 ноября, 12:35

Жители омских Нефтяников рассказали об огромной яме, оставшейся после ремонта

«Упала и чуть не съехала под машину»: омичи вновь пожаловались на огромную яму

8 ноября 2024, 12:35
Фото: Представлено Городу55.

Жители омских Нефтяников рассказали об огромной яме, оставшейся после ремонта

Опасная траншея уже полтора месяца преграждает путь пешеходам, в том числе школьникам и студентам.

В редакцию Города55 вновь обратились жители Нефтяников с проблемой разрытой ямы возле Исполкома по улице Нефтезаводской. Участок оживленный. Рядом расположена школа и несколько корпусов ОмГУ. Со слов местных, яму разрыли в начале октября, но работы давно не ведутся.

«Я вчера там упала и чуть не съехала под машину, а там дети ходят. Школа рядом. Ограждения, которые у ямы стояли, уже в ней валяются, ленты давно оборвали», — рассказала местная жительница.

Город55 узнал в мэрии, когда яму закопают, а территорию приведут в порядок. Оказалось, что сроки восстановления участка перенесли — фактически, на неопределенный срок.

«В настоящий момент приоритетной задачей АО „Тепловая компания“ является обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей. Работы по обратной засыпке траншей после работ на сетях планируется завершить до 15 ноября 2024 года. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от доступности ресурсов и погодных условий», — сообщили в администрации.

Отметим, что в конце октября в мэрии указывали другую дату — 8 ноября. Перенос сроков означает, что опасная траншея может дожидаться проведения работ до следующего года.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что «город весь разрыт», и поручил первому вице-мэру Евгению Фомину проконтролировать, чтобы последствия ремонта устранили до наступления холодов. А синоптики уже обещают морозы до -25 к середине месяца.

«А если упадет ребенок или собака?»: омичи рассказали об огромной яме в Нефтяниках
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Школа#Университет#Губернатор#Тепловая компания#Опасность#Нефтяники#Яма#Чипсы#Виталий Хоценко#Работы#Ограждения#Сроки
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