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Posted 8 ноября, 11:05

Published 8 ноября, 11:05

Modified 9 ноября, 17:26

Updated 9 ноября, 17:26

Тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Сочи» на домашней арене

Тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Сочи» на домашней арене

8 ноября 2024, 11:05
Фото: Хоккейный клуб СКА.
Об итогах матча главный тренер армейцев высказался на пресс-конференции.

7 ноября питерский СКА потерпел четвертое поражение подряд, на домашней арене армейцы уступили «Сочи» с разгромным счетом — 2:5. Такой результат опустил команду Романа Ротенберга на третье место в Западной конференции.

Первые два периода выдались для СКА непростыми, на финальную двадцатиминутку команда выходила с отставанием в три шайбы. Стоит отметить, что петербуржцы не реализовали множество удачных моментов, например, четыре большинства подряд во втором отрезке игры.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил поражение индивидуальными ошибками.

«Сегодня команда очень хотела выиграть. Соперник сыграл от обороны на контратаках, как мы и ожидали. Допустили индивидуальные ошибки, много сил и эмоций тратим на тренировках, в играх, идет накопление нагрузки. Не имеем права играть так дома, с командой обсудили все. Мы привыкли забивать сразу и много, может, надо было проще начинать. Лидеры наши — молодые парни, понимаем, что где-то не всегда хватает стабильности», — сказал главный тренер.
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Также Ротенберг объяснил, почему во втором периоде СКА перешел на три тройки нападения. Такую тактику главный тренер заимствовал у легенды советской тренерской школы — Анатолия Тарасова.

«Анатолий Владимирович Тарасов всегда играл в три звена в советское время, еще до Виктора Васильевича Тихонова. И сейчас многие команды так действуют. Это обычная практика и в НХЛ. Смотрели последнюю игру „Эдмонтона“? Какое игровое время у Драйзайтля и Макдэвида, знаете? Примерно, как у Демидова. У Ивана чуть поменьше. Если изучить статистику лидеров команд КХЛ и НХЛ, то эти цифры похожи», — добавил Ротенберг.
Фото: Хоккейный клуб СКА

Во время пресс-конференции главный тренер СКА успел прокомментировать и свое отсутствие в списке лучших тренеров КХЛ. Дело в том, что недавно чемпион мира Максим Сушинский и хоккейный комментатор Леонид Вайсфельд выделили работу Игоря Никитина из «Локомотива» и Бенуа Гру из «Трактора». Ротенберг, по его словам, отнесся к этому спокойно, так как понимает, что сейчас главное — победы команды.

«У них есть свое мнение. Нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Но когда мы шли на первом месте, два года назад, с явным отрывом, меня тоже не включали в эти списки. Я уже привык к этому. У меня такая броня. Нам главное сейчас не про это думать. Я могу не быть в этом списке. Главное, чтобы команда наша побеждала. В этом ничего нового для меня нет. Надо работать, все через работу», — рассказал тренер изданию «Спорт-экспресс».

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