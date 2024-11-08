Тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Сочи» на домашней арене

Во время пресс-конференции главный тренер СКА успел прокомментировать и свое отсутствие в списке лучших тренеров КХЛ. Дело в том, что недавно чемпион мира Максим Сушинский и хоккейный комментатор Леонид Вайсфельд выделили работу Игоря Никитина из «Локомотива» и Бенуа Гру из «Трактора». Ротенберг, по его словам, отнесся к этому спокойно, так как понимает, что сейчас главное — победы команды.