Тепло пока не вернулось. Тысячи омичей из Входного замерзают в своих квартирах

В социальных сетях активно обсуждается ситуация, связанная с коммунальной аварией в микрорайоне Входной. По сообщениям пользователей, около 10 тысяч местных жителей снова столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды. Проблема возникла из-за поломки на теплосетях, и сроки её устранения уже трижды переносились, а в квартирах становится все холоднее.