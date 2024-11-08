Тепло пока не вернулось. Тысячи омичей из Входного замерзают в своих квартирах

Posted 8 ноября, 09:22
Published 8 ноября, 09:22
Modified 8 ноября, 09:24
Updated 8 ноября, 09:24
В социальных сетях активно обсуждается ситуация, связанная с коммунальной аварией в микрорайоне Входной. По сообщениям пользователей, около 10 тысяч местных жителей снова столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды. Проблема возникла из-за поломки на теплосетях, и сроки её устранения уже трижды переносились, а в квартирах становится все холоднее.
На возникшую ситуацию отреагировала «Тепловая компания», ответственная за обслуживание теплосетей.
«В настоящее время по данному адресу ведутся работы…», — отметили в «Тепловой компании».
Они заверили, что подача отопления и горячей воды будет восстановлена в течение дня 8 ноября. Однако окончательный ответ о ситуации компания обещала предоставить 11 ноября.
Напомним, что ранее глава следкома Александр Бастрыкин запросил отчет о проверке в Знаменском районе, где возникли проблемы с отоплением. В результате без тепла остались несколько социальных учреждений, включая детский сад, школу, больницу и дом престарелых.