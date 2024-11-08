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Posted 8 ноября, 09:22

Published 8 ноября, 09:22

Modified 8 ноября, 09:24

Updated 8 ноября, 09:24

Тысячи омичей из Входного остались без отопления из-за коммунальной аварии

Тепло пока не вернулось. Тысячи омичей из Входного замерзают в своих квартирах

8 ноября 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney.

Тысячи омичей из Входного остались без отопления из-за коммунальной аварии

Тепловая компания пообещала вернуть тепло в квартиры жителей Входного, однако сроки устранения аварии продолжают сдвигаться.

В социальных сетях активно обсуждается ситуация, связанная с коммунальной аварией в микрорайоне Входной. По сообщениям пользователей, около 10 тысяч местных жителей снова столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды. Проблема возникла из-за поломки на теплосетях, и сроки её устранения уже трижды переносились, а в квартирах становится все холоднее.

На возникшую ситуацию отреагировала «Тепловая компания», ответственная за обслуживание теплосетей.

«В настоящее время по данному адресу ведутся работы…», — отметили в «Тепловой компании».

Они заверили, что подача отопления и горячей воды будет восстановлена в течение дня 8 ноября. Однако окончательный ответ о ситуации компания обещала предоставить 11 ноября.

Напомним, что ранее глава следкома Александр Бастрыкин запросил отчет о проверке в Знаменском районе, где возникли проблемы с отоплением. В результате без тепла остались несколько социальных учреждений, включая детский сад, школу, больницу и дом престарелых.

Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами с отоплением в районе Омской области
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Отопление#Социальные сети#Теплосети#Авария#Горячая вода#Жители#Обсуждения#Тепловая компания#Новости#Ремонтные работы#Коммунальная авария
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