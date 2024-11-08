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Posted 8 ноября, 13:45

Published 8 ноября, 13:45

Modified 8 ноября, 13:45

Updated 8 ноября, 13:45

В Омске на изнасилованного студента политеха завели уголовное дело

Стали известны шокирующие подробности изнасилования фаллосом студента ОмГТУ

8 ноября 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске на изнасилованного студента политеха завели уголовное дело

По версии следствия, до этого молодой человек изнасиловал сестру одного из обвиняемых. За это они ему жестоко отомстили.

Ранее стало известно об изнасиловании студента Омского государственного технического университета. Инцидент произошел 8 марта в одном из общежитий вуза. Двое омичей избили молодого человека, а после этого совершили сексуальное насилие, используя бутылку и искусственный фаллос. В отношении студентов возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В СУ СКР по Омской области Городу55 рассказали новые подробности происшествия. По версии следствия, причиной для издевательства над студентом стало то, что на одной из вечеринок он якобы изнасиловал девушку. Дополнительно в ведомстве сообщили, что омичка является дочерью участника СВО. После случившегося она пришла домой заплаканная и рассказала о произошедшем брату. Тогда парень решил отомстить обидчику и привлек своего друга, с которым у пострадавшей раньше были отношения.

Однако студент политеха, над которым совершили насилие, рассказал Городу55 другую версию событий.

«Адвокаты подозреваемых являются бывшими следователями, и благодаря их связям парням изменили меру пресечения на домашний арест. Также после заявления на меня стали оказывать давление знакомые обвиняемых, в том числе начали распространять информацию, якобы я изнасиловал сестру обвиняемого, чего на самом деле не было. Сама девушка написала на меня заявление спустя полтора месяца после полового акта. Я понимал, что обвиняемые и их адвокаты сделают все возможное, чтобы избежать ответственности, но я никогда не думал, что это будет происходить таким незаконным способом», — сообщил потерпевший омич.

Молодой человек боится, что парни, которые издевались над ним, избегут наказания. По его словам, он неоднократно в следственном отделе давал подробные объяснения того, что произошло между ним и девушкой. Студент уверен, что своими действиями омичка хочет помочь брату и бывшему парню.

«Я — сирота, отношусь к социально-незащищенной категории граждан. Я не чувствую себя в безопасности, испытываю постоянный стресс, прохожу лечение у психотерапевта. С указанными мною доводами я боюсь, что обвиняемых выпустят на волю!» — рассказал пострадавший.

В следкоме добавили, что на данный момент возбуждено два уголовные дела об изнасиловании.

«И на тех ребят, и на этого парня. Основания для возбуждения второго уголовного дела об изнасиловании были. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел», — сообщила Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Действительно ли парень изнасиловал сестру однокурсника, пока неясно. Город55 будет следить за развитием этой истории.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Преступление#Омск#Следственный комитет#Изнасилование#Уголовное дело#Студенты#Насилие#Общежитие#СКР
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