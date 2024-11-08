Стали известны шокирующие подробности изнасилования фаллосом студента ОмГТУ

Posted 8 ноября, 13:45
Published 8 ноября, 13:45
Modified 8 ноября, 13:45
Updated 8 ноября, 13:45
Ранее стало известно об изнасиловании студента Омского государственного технического университета. Инцидент произошел 8 марта в одном из общежитий вуза. Двое омичей избили молодого человека, а после этого совершили сексуальное насилие, используя бутылку и искусственный фаллос. В отношении студентов возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
В СУ СКР по Омской области Городу55 рассказали новые подробности происшествия. По версии следствия, причиной для издевательства над студентом стало то, что на одной из вечеринок он якобы изнасиловал девушку. Дополнительно в ведомстве сообщили, что омичка является дочерью участника СВО. После случившегося она пришла домой заплаканная и рассказала о произошедшем брату. Тогда парень решил отомстить обидчику и привлек своего друга, с которым у пострадавшей раньше были отношения.
Однако студент политеха, над которым совершили насилие, рассказал Городу55 другую версию событий.
«Адвокаты подозреваемых являются бывшими следователями, и благодаря их связям парням изменили меру пресечения на домашний арест. Также после заявления на меня стали оказывать давление знакомые обвиняемых, в том числе начали распространять информацию, якобы я изнасиловал сестру обвиняемого, чего на самом деле не было. Сама девушка написала на меня заявление спустя полтора месяца после полового акта. Я понимал, что обвиняемые и их адвокаты сделают все возможное, чтобы избежать ответственности, но я никогда не думал, что это будет происходить таким незаконным способом», — сообщил потерпевший омич.
Молодой человек боится, что парни, которые издевались над ним, избегут наказания. По его словам, он неоднократно в следственном отделе давал подробные объяснения того, что произошло между ним и девушкой. Студент уверен, что своими действиями омичка хочет помочь брату и бывшему парню.
«Я — сирота, отношусь к социально-незащищенной категории граждан. Я не чувствую себя в безопасности, испытываю постоянный стресс, прохожу лечение у психотерапевта. С указанными мною доводами я боюсь, что обвиняемых выпустят на волю!» — рассказал пострадавший.
В следкоме добавили, что на данный момент возбуждено два уголовные дела об изнасиловании.
«И на тех ребят, и на этого парня. Основания для возбуждения второго уголовного дела об изнасиловании были. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел», — сообщила Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Действительно ли парень изнасиловал сестру однокурсника, пока неясно. Город55 будет следить за развитием этой истории.