Стали известны шокирующие подробности изнасилования фаллосом студента ОмГТУ

В СУ СКР по Омской области Городу55 рассказали новые подробности происшествия. По версии следствия, причиной для издевательства над студентом стало то, что на одной из вечеринок он якобы изнасиловал девушку. Дополнительно в ведомстве сообщили, что омичка является дочерью участника СВО. После случившегося она пришла домой заплаканная и рассказала о произошедшем брату. Тогда парень решил отомстить обидчику и привлек своего друга, с которым у пострадавшей раньше были отношения.