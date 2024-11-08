Серии только из поражений: что происходит с «Авангардом» в разгар «регулярки» КХЛ

Начало регулярного чемпионата КХЛ у «Авангарда» вышло очень скомканным. На протяжении двух месяцев омский клуб проигрывает большую часть встреч, а о нескольких победах подряд речи не шло с начала сентября. Напомним, что последняя удачная серия у «ястребов» была на старте сезона: 4 сентября «Авангард» забрал два очка у «Сибири», затем, 6 сентября, у «Нефтехимика» и 9 сентября у «Ак Барса».