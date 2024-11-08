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Posted 8 ноября, 10:14

Published 8 ноября, 10:14

Modified 8 ноября, 10:18

Updated 8 ноября, 10:18

Серии только из поражений: что происходит с «Авангардом» в разгар «регулярки» КХЛ

Серии только из поражений: что происходит с «Авангардом» в разгар «регулярки» КХЛ

8 ноября 2024, 10:14
Фото: ХК «Авангард».
С середины сентября омская команда не выигрывала больше одного матча подряд.

Начало регулярного чемпионата КХЛ у «Авангарда» вышло очень скомканным. На протяжении двух месяцев омский клуб проигрывает большую часть встреч, а о нескольких победах подряд речи не шло с начала сентября. Напомним, что последняя удачная серия у «ястребов» была на старте сезона: 4 сентября «Авангард» забрал два очка у «Сибири», затем, 6 сентября, у «Нефтехимика» и 9 сентября у «Ак Барса».

После победного всплеска последовала череда серьезных неудач как с лидерами, так и с аутсайдерами лиги: омская команда проиграла семь матчей подряд — с «Амуром», «Сибирью», «Салаватом Юлаевым», «Автомобилистом», СКА, «Локомотивом» и «Трактором». Именно тогда появились слухи о первых ротациях в составе и вопросы к фигуре Сергея Звягина.

В начале октября Омск покинул нападающий Иван Николишин, чуть позже руководство клуба задумалось и над изменениями на тренерском мостике. На пост главного тренера рассматривалась кандидатура канадского специалиста Жерара Галлана, который за свою карьеру успел поработать с топовыми клубами НХЛ и сборной Канады. Также среди вариантов оказался спортивный директор чемпионского «Металлурга», по совместительству легендарный хоккеист Сергей Гомоляко.

Фото: ХК «Авангард»

Негативно на игре команды сказался и отъезд одного из ведущих хоккеистов — канадского нападающего Линдена Вея. Форвард вынужденно покинул Россию и вернулся домой из-за проблем в семье. Именно это обстоятельство Сергей Звягин назвал решающем во вчерашней игре с «Адмиралом» на Дальнем Востоке. Напомним, что «ястребы» упустили победу в овертайме, встреча завершилась со счетом 2:3.

«Поменялось сочетание с уходом Линдена Вея, который был большой частью игры в большинстве. И Райан Спунер сегодня не играл, а игра в большинстве — тот аспект, в котором нужна сыгранность, здесь же практически с чистого листа все было. Но все равно могли сыграть лучше», — прокомментировал результат тренер.

Отметим, что первая игра дальневосточного выезда все же принесла команде Звягина два очка. 5 ноября «Авангард» победил хабаровский «Амур» со счетом 2:1. Но, к сожалению, этот результат не смог изменить ни положение в таблице, ни успокоить болельщиков, ведь «Амур» сейчас — последняя команда Восточной конференции.

Фото: ХК «Авангард»

Омичи же располагаются на 10 месте, за 22 матча команда набрала лишь 18 очков и существенно отстает от лидеров группы. Чтобы изменить положение, руководству клуба нужно срочно что-то менять, не исключено, что ротации начнутся в ближайшее время.

Следующий матч «Авангард» проведет на домашнем льду 11 ноября, соперниками «ястребов» станет питерский СКА.

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