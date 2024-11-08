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Posted 8 ноября, 10:36

Published 8 ноября, 10:36

Modified 8 ноября, 10:38

Updated 8 ноября, 10:38

Омскому студенту с крупной партией наркотиков грозит пожизненное заключение

Опасное хобби: омского студента арестовали за распространение наркотиков

8 ноября 2024, 10:36
Фото: 1MI.

Омскому студенту с крупной партией наркотиков грозит пожизненное заключение

В Омском районе задержан 20-летний студент, который за месяц работы в нелегальном интернет-магазине успел накопить более килограмма наркотиков и оказался под угрозой серьезного уголовного наказания.

В Омском районе правоохранительные органы задержали 20-летнего студента, который оказался вовлеченным в незаконный оборот наркотиков. Молодой человек, учившийся в одном из местных вузов, был задержан на территории СНТ.

При обыске у него обнаружили 60 свертков с порошкообразным веществом, спрятанных в нижнем белье. Экспертиза подтвердила, что это были наркотики.

Во время обыска квартиры, которую арендовал студент, полицейские нашли еще больше наркотических веществ: кастрюлю с подозрительной темной жидкостью, 160 свертков, пакеты с порошком, весы и упаковочные материалы. Эксперты установили, что в квартире нашли более килограмма наркотиков.

Видео: УМВД по Омской области.

Как выяснили оперативники, студент начал работать в нелегальном интернет-магазине всего месяц назад. Он получал инструкции от кураторов, в том числе рецепты по изменению состава наркотиков, и занимался их распространением.

В отношении молодого человека возбуждено четыре уголовных дела по статьям, связанным с покушением на сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Согласно российскому законодательству, за такие преступления предусмотрено суровое наказание — от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, что ранее в одной из котельных региона сожгли более 23 кг запрещённых веществ, изъятых у нарушителей. Уничтожение произошло после вступления в силу судебного приговора.

В Омске сожгли 23 кг наркотиков стоимостью более 30 миллионов рублей
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