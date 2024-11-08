Омский губернатор Хоценко в памятную дату побывал на малой родине маршала Язова

Чтят память о своем легендарном земляке Язове, успевшем поучаствовать в обороне Ленинграда, наступлении в Прибалтике, блокаде окруженной Курляндской группировки, и в Оконешниковском районе. Свою небольшую деревню Язово маршал прославлял и гордился ею всю жизнь. Здесь он родился и воспитывался в большой семье.