Омский губернатор Хоценко в памятную дату побывал на малой родине маршала Язова

Posted 8 ноября, 06:29
Published 8 ноября, 06:29
Modified 8 ноября, 07:56
Updated 8 ноября, 07:56
8 ноября, в дату 100-летия со дня рождения легендарного Маршала Советского Союза Дмитрия Язова, губернатор Виталий Хоценко побывал в Оконешниково. Здесь, на малой родине Язова, сегодня прошли торжества в часть юбилейной даты.
В Оконешниковском Доме культуры собрались те, кто знал лично выдающегося Маршала и кто был воспитан на страницах истории Дмитрия Язова.
«Дмитрий Тимофеевич Язов прошел непростой, тернистый путь. Его хорошо знают не только в Российской Федерации, но и в дальнем зарубежье. Фронтовик, сибиряк, последний маршал Советского Союза, министр обороны СССР. Президент Владимир Владимирович Путин называл его человеком исключительной силы духа. Это был человек, которым стоит гордиться, человек, на которого стоит равняться», — отметил Хоценко.
В Омской области Дмитрия Язова трепетно чтут. Так, в нашем регионе есть казачья кадетская школа, названная в честь маршала. А также имя Дмитрия Язова хотят присвоить одной из улиц Омска. Соответствующее решение уже принято.
Чтят память о своем легендарном земляке Язове, успевшем поучаствовать в обороне Ленинграда, наступлении в Прибалтике, блокаде окруженной Курляндской группировки, и в Оконешниковском районе. Свою небольшую деревню Язово маршал прославлял и гордился ею всю жизнь. Здесь он родился и воспитывался в большой семье.
В местном историко-краеведческом музее в Оконешниковском районе действует большая экспозиция. В ней рассказывается о жизни, подвигах и заслугах последнего маршала Советского союза. Комната памяти легендарного земляка Дмитрия Язова создана и в родном селе, здесь занимаются военно-патриотическим воспитанием детей. А в парке Победы, на Аллее воинской славы, имя защитника Дмитрия Язова увековечили на памятной плите.