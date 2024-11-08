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Posted 8 ноября, 09:00

Published 8 ноября, 09:00

Modified 8 ноября, 09:06

Updated 8 ноября, 09:06

В Омске стали реже штрафовать за парковку на газонах и детских площадках

Омских любителей парковаться на газонах в текущем году штрафовали реже, чем в прошлом

8 ноября 2024, 09:00
Фото: gorod55.ru.

В Омске стали реже штрафовать за парковку на газонах и детских площадках

Общая сумма штрафов составила 19 млн рублей против 22 млн год назад.

На ближайшем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, которое пройдет на следующей неделе, речь зайдет в том числе о борьбе администрации с любителями парковаться на газонах. Депутаты направили в мэрию запрос, чтобы узнать подробности этой борьбы, и копия ответа чиновников уже есть в распоряжении Города55.

Из документа следует, что начиная с мая в Омске проводились рейды с использованием комплекса «ПаркНет-М», который помогает штрафовать нарушителя без оформления протокола и вызова человека на специальную комиссию. Благодаря этому специалисты смогли выявить более 16 тысяч фактов парковки автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках. Рассмотрено более 8,5 тысяч административных материалов, общая сумма выписанных штрафов составила более 19 млн рублей.

Стоит уточнить, что эти цифры выглядят более скромно, чем прошлогодние. Город55 писал, что в 2023 году административных материалов было больше 10 тысяч, а общий размер штрафов превысил 22 млн рублей. Вероятно, депутаты спросят докладчика, директора департамента контроля Марка Рогозина, о причинах такого положения дел.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Штрафы#Новости#Горсовет#Нарушения парковки
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