Омских любителей парковаться на газонах в текущем году штрафовали реже, чем в прошлом

Из документа следует, что начиная с мая в Омске проводились рейды с использованием комплекса «ПаркНет-М», который помогает штрафовать нарушителя без оформления протокола и вызова человека на специальную комиссию. Благодаря этому специалисты смогли выявить более 16 тысяч фактов парковки автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках. Рассмотрено более 8,5 тысяч административных материалов, общая сумма выписанных штрафов составила более 19 млн рублей.