Омских любителей парковаться на газонах в текущем году штрафовали реже, чем в прошлом

Posted 8 ноября, 09:00
Published 8 ноября, 09:00
Modified 8 ноября, 09:06
Updated 8 ноября, 09:06
На ближайшем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, которое пройдет на следующей неделе, речь зайдет в том числе о борьбе администрации с любителями парковаться на газонах. Депутаты направили в мэрию запрос, чтобы узнать подробности этой борьбы, и копия ответа чиновников уже есть в распоряжении Города55.
Из документа следует, что начиная с мая в Омске проводились рейды с использованием комплекса «ПаркНет-М», который помогает штрафовать нарушителя без оформления протокола и вызова человека на специальную комиссию. Благодаря этому специалисты смогли выявить более 16 тысяч фактов парковки автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках. Рассмотрено более 8,5 тысяч административных материалов, общая сумма выписанных штрафов составила более 19 млн рублей.
Стоит уточнить, что эти цифры выглядят более скромно, чем прошлогодние. Город55 писал, что в 2023 году административных материалов было больше 10 тысяч, а общий размер штрафов превысил 22 млн рублей. Вероятно, депутаты спросят докладчика, директора департамента контроля Марка Рогозина, о причинах такого положения дел.