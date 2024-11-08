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Posted 8 ноября, 04:45

Published 8 ноября, 04:45

Modified 8 ноября, 04:47

Updated 8 ноября, 04:47

Иллюстрация

Омичей ждет неспокойное воскресенье с головной болью и повышенным давлением

8 ноября 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
В регион придет магнитная буря.

В воскресенье, 10 ноября, на Омскую область обрушится магнитная буря. Ее пик придется на утренние часы, а после магнитосфера также будет оставаться возбужденной. Такие данные опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Геомагнитная обстановка принесет «сюрпризы» в начале следующей недели, а также 15 и 20 ноября.

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скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной и мышечной болях, повышении артериального давления, бессоннице и сонливости. В эти дни повышаются вероятности инфарктов и инсультов.

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#Евгений Игишев#Наука#Омск#Магнитная буря#Головная боль#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ#Геомагнитная обстановка
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