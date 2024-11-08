Омичей ждет неспокойное воскресенье с головной болью и повышенным давлением

Posted 8 ноября, 04:45
Published 8 ноября, 04:45
Modified 8 ноября, 04:47
Updated 8 ноября, 04:47
В воскресенье, 10 ноября, на Омскую область обрушится магнитная буря. Ее пик придется на утренние часы, а после магнитосфера также будет оставаться возбужденной. Такие данные опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Геомагнитная обстановка принесет «сюрпризы» в начале следующей недели, а также 15 и 20 ноября.
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной и мышечной болях, повышении артериального давления, бессоннице и сонливости. В эти дни повышаются вероятности инфарктов и инсультов.