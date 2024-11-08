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Posted 8 ноября, 11:11

Published 8 ноября, 11:11

Modified 8 ноября, 11:13

Updated 8 ноября, 11:13

Компании «Максима» пригрозили банкротством

Одному из крупнейших торговцев топливом в Омске пригрозили банкротством

8 ноября 2024, 11:11
Фото: 1MI.

Компании «Максима» пригрозили банкротством

«Сибторг» заявил о своей готовности идти в суд.

Общество с ограниченной ответственностью «Максима», зарегистрированное в Омске на улице Булатова, может быть признано несостоятельным должником. О намерении добиваться его банкротства заявило ООО «Сибторг» — тоже омская фирма с Вокзальной улицы, являющаяся кредитором «Максимы».

Напомним: уставный капитал ООО «Максима» в июне 2024 года перешел к Ирине Максюте, а до этого принадлежал Юрию Белецкому, Дмитрию Елизарову и Алексею Игнатьеву. Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей, 2023 — с убытком почти 22 млн. Признания «Максимы» несостоятельным должником уже потребовала налоговая, а в октябре началась ликвидация компании.

Один из крупнейших торговцев топливом в Омске начал самоликвидацию
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дела о банкротстве#Максима
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