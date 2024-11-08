Одному из крупнейших торговцев топливом в Омске пригрозили банкротством

Напомним: уставный капитал ООО «Максима» в июне 2024 года перешел к Ирине Максюте, а до этого принадлежал Юрию Белецкому, Дмитрию Елизарову и Алексею Игнатьеву. Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей, 2023 — с убытком почти 22 млн. Признания «Максимы» несостоятельным должником уже потребовала налоговая, а в октябре началась ликвидация компании.