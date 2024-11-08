Незапланированная остановка: на омской трассе перевернулась маршрутка с пассажирами

Напомним, что вчера в канаву снова провалился и пассажирский автобус в Омске. Это произошло на Красном Пути, недалеко от Дворца Творчества. Это уже второй подобный случай за последние две недели. В мэрии пообещали укрепить обочину щебнем и установить дополнительный предупреждающий об опасности дорожный знак.