gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 07:10

Published 8 ноября, 07:10

Modified 8 ноября, 07:12

Updated 8 ноября, 07:12

На заснеженной трассе Омск-Тара перевернулась маршрутка с пассажирами

Незапланированная остановка: на омской трассе перевернулась маршрутка с пассажирами

8 ноября 2024, 07:10
Фото: Пресс-служба Омской полиции.

На заснеженной трассе Омск-Тара перевернулась маршрутка с пассажирами

В результате ДТП пострадала половина пассажиров микроавтобуса, им потребовалась помощь медиков.

В четверг, 7 ноября, не смог сразу добраться до места назначения микроавтобус, передвигавшийся по трассе Омск-Тара. Дело в том, что на 245 км маршрутка с 6 пассажирами в салоне съехала в кювет. 37-летний водитель не справился с управлением на занесенной снегом дороге.

В дежурной части отдела МВД России по Большереченскому району о ДТП узнали около 6 часов вечера. В результате аварии пострадали три пассажира: женщины 1973 и 1976 годов рождения, а также мужчина 1971 года рождения обратились к медикам. Окончательные причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить в ходе проверки.

Фото: Пресс-служба Омской полиции

Напомним, что вчера в канаву снова провалился и пассажирский автобус в Омске. Это произошло на Красном Пути, недалеко от Дворца Творчества. Это уже второй подобный случай за последние две недели. В мэрии пообещали укрепить обочину щебнем и установить дополнительный предупреждающий об опасности дорожный знак.

В Омске обещают перенести канаву на Красном пути, в которую провалились два автобуса
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Маршрутки#Пострадавшие#Пассажиры#Новости#Большереченский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика