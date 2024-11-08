Незапланированная остановка: на омской трассе перевернулась маршрутка с пассажирами

Posted 8 ноября, 07:10
Published 8 ноября, 07:10
Modified 8 ноября, 07:12
Updated 8 ноября, 07:12
В четверг, 7 ноября, не смог сразу добраться до места назначения микроавтобус, передвигавшийся по трассе Омск-Тара. Дело в том, что на 245 км маршрутка с 6 пассажирами в салоне съехала в кювет. 37-летний водитель не справился с управлением на занесенной снегом дороге.
В дежурной части отдела МВД России по Большереченскому району о ДТП узнали около 6 часов вечера. В результате аварии пострадали три пассажира: женщины 1973 и 1976 годов рождения, а также мужчина 1971 года рождения обратились к медикам. Окончательные причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить в ходе проверки.
Напомним, что вчера в канаву снова провалился и пассажирский автобус в Омске. Это произошло на Красном Пути, недалеко от Дворца Творчества. Это уже второй подобный случай за последние две недели. В мэрии пообещали укрепить обочину щебнем и установить дополнительный предупреждающий об опасности дорожный знак.