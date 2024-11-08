«Меня с оружием охраняют»: Кишлак переживает за свою жизнь после нападения в Омске

Posted 8 ноября, 11:04
Published 8 ноября, 11:04
Modified 8 ноября, 11:31
Updated 8 ноября, 11:31
Музыкант Максим Фисенко, более известный под псевдонимом Кишлак, рассказал, что после нападения в Омске на концертах его сопровождает вооруженная охрана. Напомним, в июле нынешнего года неизвестные перед выступлением артиста зашли в гримерку бара «Викинг» и залили Кишлаку лицо слезоточивым газом.
С тех пор артист усилил охрану. Об этом Кишлак рассказал в интервью на youtube-канале «Пушка». Выпуск с рэпером опубликовали 7 ноября.
«Я с собой теперь ношу „перец“ и шокер. Никого не боюсь. С охраной бывает хожу. [На концертах] теперь меня с табельным оружием люди охраняют. Просто в прошлый раз неожиданно напали, когда в упор заливают [перцовкой] и, ты лежишь и ничего не можешь сделать», — сообщил рэпер.
Концерт в «Викинге» в итоге был сорван, но у Кишлака остались хорошие воспоминания о городе. Рэпер назвал Омск красивым, тихим и спокойным.