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Posted 8 ноября, 11:04

Published 8 ноября, 11:04

Modified 8 ноября, 11:31

Updated 8 ноября, 11:31

Скриншот

«Меня с оружием охраняют»: Кишлак переживает за свою жизнь после нападения в Омске

8 ноября 2024, 11:04
Фото: youtube-канал Пушка. Скриншот

Кишлак нанял охрану с оружием после того, как музыканта залили перцовкой в Омске

На артиста летом напали неизвестные с перцовым баллончиком перед выступлением в баре «Викинг». Концерт был сорван.

Музыкант Максим Фисенко, более известный под псевдонимом Кишлак, рассказал, что после нападения в Омске на концертах его сопровождает вооруженная охрана. Напомним, в июле нынешнего года неизвестные перед выступлением артиста зашли в гримерку бара «Викинг» и залили Кишлаку лицо слезоточивым газом.

С тех пор артист усилил охрану. Об этом Кишлак рассказал в интервью на youtube-канале «Пушка». Выпуск с рэпером опубликовали 7 ноября.

«Я с собой теперь ношу „перец“ и шокер. Никого не боюсь. С охраной бывает хожу. [На концертах] теперь меня с табельным оружием люди охраняют. Просто в прошлый раз неожиданно напали, когда в упор заливают [перцовкой] и, ты лежишь и ничего не можешь сделать», — сообщил рэпер.

Концерт в «Викинге» в итоге был сорван, но у Кишлака остались хорошие воспоминания о городе. Рэпер назвал Омск красивым, тихим и спокойным.

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#Евгений Игишев#Интервью#Оружие#Омск#Нападение#Охрана#Концерт#Насилие#Знаменитости#Рэпер#Кишлак
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