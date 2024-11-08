«Меня с оружием охраняют»: Кишлак переживает за свою жизнь после нападения в Омске

Музыкант Максим Фисенко, более известный под псевдонимом Кишлак, рассказал, что после нападения в Омске на концертах его сопровождает вооруженная охрана. Напомним, в июле нынешнего года неизвестные перед выступлением артиста зашли в гримерку бара «Викинг» и залили Кишлаку лицо слезоточивым газом.