Под базу отдыха или коттеджи. 80 участков под Омском продают за 9 млн рублей

Posted 8 ноября, 13:10
Published 8 ноября, 13:10
Modified 8 ноября, 17:25
Updated 8 ноября, 17:25
В Омске выставили на продажу 7,25 га, которые находятся в микрорайоне Крутая Горка. Речь идет сразу о 78 земельных участках площадью от 7 до 14 соток. Они расположены в одной локации и предназначены под индивидуальное жилищное строительство.
Землю оценили в 8,9 млн рублей. Собственник утверждает, что покупал ее для строительства базы отдыха с банным комплексом и уютными домиками для проживания.
«Отличный инвестиционный проект, который очень востребован у населения города Омска и области. Вы можете часть участков застроить под частную малоэтажную застройку, либо часть под базу отдыха. Данный формат является очень востребованным. Рядом в 500 метрах красивый высокий берег реки Иртыш, комплекс загородного отдыха Крутая горка с форматом горнолыжного курорта», — говорится в объявлении.
Проект, по словам продавца, при грамотной планировке территории, начнет приносить доход через полгода и быстро окупится. При этом нынешний владелец даже готов помочь с разработкой проекта, получением пакета документов, строительством и вводом в эксплуатацию объекта.
«Проект, который вы можете здесь реализовать не будет иметь аналогов в нашем регионе и будет пользоваться большим спросом. Например, база отдыха в стиле финского шале с домами формата А-фрейм или Барнхаус, с подогреваемыми бассейнами и купелями, зонами отдыха, рестораном и баней», — добавил продавец.
Ранее Город55, напомним, рассказывал о продаже сети пивных магазинов «Пивноff». Правда, собственник Михаил Тепляков пояснил, что речь идет только о продаже наименее рентабельных точек. От всей сети он не планирует избавляться.