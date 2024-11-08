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Posted 8 ноября, 13:10

Published 8 ноября, 13:10

Modified 8 ноября, 17:25

Updated 8 ноября, 17:25

Под Омском за 9 млн рублей выставили на продажу «несуществующую» базу отдыха

Под базу отдыха или коттеджи. 80 участков под Омском продают за 9 млн рублей

8 ноября 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney.

Под Омском за 9 млн рублей выставили на продажу «несуществующую» базу отдыха

Новому владельцу достанутся 78 земельных участков площадью 7,25 га. Бывшие владельцы хотели разместить здесь базу отдыха с банным комплексом, но планы так и остались нереализованными.

В Омске выставили на продажу 7,25 га, которые находятся в микрорайоне Крутая Горка. Речь идет сразу о 78 земельных участках площадью от 7 до 14 соток. Они расположены в одной локации и предназначены под индивидуальное жилищное строительство.

Землю оценили в 8,9 млн рублей. Собственник утверждает, что покупал ее для строительства базы отдыха с банным комплексом и уютными домиками для проживания.

«Отличный инвестиционный проект, который очень востребован у населения города Омска и области. Вы можете часть участков застроить под частную малоэтажную застройку, либо часть под базу отдыха. Данный формат является очень востребованным. Рядом в 500 метрах красивый высокий берег реки Иртыш, комплекс загородного отдыха Крутая горка с форматом горнолыжного курорта», — говорится в объявлении.
Эскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горкеЭскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горке
Эскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горкеЭскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горке
Эскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горкеЭскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горке
Эскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горкеЭскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горке
Эскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горкеЭскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горке
Эскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горкеЭскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горке
Эскизы базы отдыха, которую хотели построить в Крутой горке. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Проект, по словам продавца, при грамотной планировке территории, начнет приносить доход через полгода и быстро окупится. При этом нынешний владелец даже готов помочь с разработкой проекта, получением пакета документов, строительством и вводом в эксплуатацию объекта.

«Проект, который вы можете здесь реализовать не будет иметь аналогов в нашем регионе и будет пользоваться большим спросом. Например, база отдыха в стиле финского шале с домами формата А-фрейм или Барнхаус, с подогреваемыми бассейнами и купелями, зонами отдыха, рестораном и баней», — добавил продавец.

Ранее Город55, напомним, рассказывал о продаже сети пивных магазинов «Пивноff». Правда, собственник Михаил Тепляков пояснил, что речь идет только о продаже наименее рентабельных точек. От всей сети он не планирует избавляться.

«Пивноff» не уходит с рынка: омский предприниматель объяснил ситуацию с продажей
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Продажа#Земля#Земельный участок#Новости#Объявление#База отдыха#Баня#Крутая Горка
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