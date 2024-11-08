Губернатор Виталий Хоценко посмотрел на знаменитые ковры в омском селе Крестики

Posted 8 ноября, 09:05
Published 8 ноября, 09:05
Modified 8 ноября, 09:07
Updated 8 ноября, 09:07
Сегодня, 8 ноября, губернатор Виталий Хоценко посетил Крестинский дом культуры в одноименном селе Оконешниковского района. Сюда главу Омской области пригласили местные рукодельницы, которые изготавливают знаменитые «космические» ворсовые ковры. Их знают не только в регионе, но и во всей стране.
В ДК открыта мастерская ворсового ковроткачества. Рукодельницам в ней знакомы технологии самобытного чалдонского ремесла. Кстати, мастерицы передают традиции тканых ворсовых ковров с уникальными геометрическими узорами из поколения в поколение.
Добавим, что народная культура Крестиков — это основа туристического маршрута «Нити истории». Его признали одним из лучших среди муниципальных образований. Проект при этом стал лауреатом I степени III Международного форума по этнотуризму.