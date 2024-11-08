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Posted 8 ноября, 09:05

Published 8 ноября, 09:05

Modified 8 ноября, 09:07

Updated 8 ноября, 09:07

Губернатор Виталий Хоценко посмотрел на знаменитые ковры в омском селе Крестики

Губернатор Виталий Хоценко посмотрел на знаменитые ковры в омском селе Крестики

8 ноября 2024, 09:05
Фото: Пресс-служба правительства Омской области.
В село губернатора Омской области пригласили местные рукодельницы. «Космические» ковры, которые они изготавливают, являются брендом региона.

Сегодня, 8 ноября, губернатор Виталий Хоценко посетил Крестинский дом культуры в одноименном селе Оконешниковского района. Сюда главу Омской области пригласили местные рукодельницы, которые изготавливают знаменитые «космические» ворсовые ковры. Их знают не только в регионе, но и во всей стране.

В ДК открыта мастерская ворсового ковроткачества. Рукодельницам в ней знакомы технологии самобытного чалдонского ремесла. Кстати, мастерицы передают традиции тканых ворсовых ковров с уникальными геометрическими узорами из поколения в поколение.

Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области

Добавим, что народная культура Крестиков — это основа туристического маршрута «Нити истории». Его признали одним из лучших среди муниципальных образований. Проект при этом стал лауреатом I степени III Международного форума по этнотуризму.

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#Юлия Истомина#Общество#Культура#Туризм#Омск#Омская область#Губернатор#Новости#Поездка#Оконешниковский район#Виталий Хоценко#Крестики
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