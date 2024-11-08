Губернатор Виталий Хоценко посмотрел на знаменитые ковры в омском селе Крестики

Сегодня, 8 ноября, губернатор Виталий Хоценко посетил Крестинский дом культуры в одноименном селе Оконешниковского района. Сюда главу Омской области пригласили местные рукодельницы, которые изготавливают знаменитые «космические» ворсовые ковры. Их знают не только в регионе, но и во всей стране.