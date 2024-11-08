Доверие обернулось трагедией: Гагарин получил 13 лет за убийство омской пенсионерки

В ходе следствия Гагарин не признавал свою вину. Он утверждал, что не мог совершить преступление из-за травмы руки. Однако версия обвиняемого не нашла поддержки в ходе расследования. Суд вынес приговор и назначил мужчине 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также его ожидает дополнительное ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Это решение пока ещё не вступило в законную силу.