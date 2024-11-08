Доверие обернулось трагедией: Гагарин получил 13 лет за убийство омской пенсионерки

Posted 8 ноября, 06:00
Published 8 ноября, 06:00
Modified 8 ноября, 06:09
Updated 8 ноября, 06:09
В Омской области состоялся судебный процесс, в котором 62-летний Юрий Гагарин из Большереченского района был признан виновным в тяжких преступлениях. Эти преступления включают в себя убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также нападение с целью ограбления.
Трагедия развернулась в июле 2023 года в деревне Евгащино. Гагарин, находясь под воздействием алкоголя, решил ограбить свою бывшую учительницу. Он рассчитывал, что сможет найти деньги в её доме. Женщина, доверяя своему бывшему ученику, согласилась впустить его в своё жильё и одолжить ему 100 рублей. Однако доверие обернулось ужасным преступлением: Гагарин внезапно напал на пенсионерку, применив металлическую трубу, с которой стал её бить, а затем задушил.
Как позже выяснилось, Гагарин не смог найти в доме никаких денег. Пенсионерка, которой он навредил, потратила большую часть своей пенсии на помощь другим жителям своего района. Она помогала им, покупая дрова для нуждающихся, оплачивала установку памятников на могилах, а также обеспечивала детей флэш-картами для учёбы. Ее тело обнаружила соседка, обеспокоенная тем, что пенсионерка перестала отвечать на звонки.
В ходе следствия Гагарин не признавал свою вину. Он утверждал, что не мог совершить преступление из-за травмы руки. Однако версия обвиняемого не нашла поддержки в ходе расследования. Суд вынес приговор и назначил мужчине 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также его ожидает дополнительное ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Это решение пока ещё не вступило в законную силу.
Напомним, что ранее в Омской области завершился судебный процесс, в результате которого 30-летнюю жительницу села Добровольск признали виновной в убийстве.