gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 06:00

Published 8 ноября, 06:00

Modified 8 ноября, 06:09

Updated 8 ноября, 06:09

Юрий Гагарин сядет на 13 лет из-за жестокого убийства омской пенсионерки

Доверие обернулось трагедией: Гагарин получил 13 лет за убийство омской пенсионерки

8 ноября 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney.

Юрий Гагарин сядет на 13 лет из-за жестокого убийства омской пенсионерки

В Омской области завершился судебный процесс над 62-летним Юрием Гагариным, признанным виновным в жестоком убийстве и ограблении своей бывшей учительницы. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Омской области состоялся судебный процесс, в котором 62-летний Юрий Гагарин из Большереченского района был признан виновным в тяжких преступлениях. Эти преступления включают в себя убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также нападение с целью ограбления.

Трагедия развернулась в июле 2023 года в деревне Евгащино. Гагарин, находясь под воздействием алкоголя, решил ограбить свою бывшую учительницу. Он рассчитывал, что сможет найти деньги в её доме. Женщина, доверяя своему бывшему ученику, согласилась впустить его в своё жильё и одолжить ему 100 рублей. Однако доверие обернулось ужасным преступлением: Гагарин внезапно напал на пенсионерку, применив металлическую трубу, с которой стал её бить, а затем задушил.

Фото: телеграм-канал «Суды Омской области»

Как позже выяснилось, Гагарин не смог найти в доме никаких денег. Пенсионерка, которой он навредил, потратила большую часть своей пенсии на помощь другим жителям своего района. Она помогала им, покупая дрова для нуждающихся, оплачивала установку памятников на могилах, а также обеспечивала детей флэш-картами для учёбы. Ее тело обнаружила соседка, обеспокоенная тем, что пенсионерка перестала отвечать на звонки.

В ходе следствия Гагарин не признавал свою вину. Он утверждал, что не мог совершить преступление из-за травмы руки. Однако версия обвиняемого не нашла поддержки в ходе расследования. Суд вынес приговор и назначил мужчине 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также его ожидает дополнительное ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Это решение пока ещё не вступило в законную силу.

Отомстила за сожителя: в Омской области женщину осудили за убийство
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Преступление#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Пенсионерка#Новости#Ограбление#Колония строгого режима
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика