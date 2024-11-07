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Posted 7 ноября, 05:34

Published 7 ноября, 05:34

Modified 7 ноября, 05:36

Updated 7 ноября, 05:36

В омской мэрии отчитались по уборке городских улиц после обильного снегопада

Зима не застала врасплох: как Омск справляется с обильными снегопадами

7 ноября 2024, 05:34
Фото: 1MI.

В омской мэрии отчитались по уборке городских улиц после обильного снегопада

На улицы города вышли 100 единиц снегоуборочной техники, а в дневное время к ним присоединятся еще 16 машин.

Несмотря на обильные снегопады, которые обрушились на Омск, городские власти прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасное и комфортное движение для жителей.

В течение минувшей ночи на улицы города вышли 100 единиц снегоуборочной техники. В арсенале городских служб— комбинированные дорожные машины, трактора с различным оборудованием, пескобросы и погрузчики. Их задача — расчистить дороги от снега, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей и пешеходов.

Видео: Телеграм-канал Сергея Шелеста.

В дневные часы к работе подключатся еще 16 единиц техники. Они займутся уборкой тротуаров и остановок общественного транспорта.

«В период непрекращающихся осадков наша главная задача — обеспечить доступность и безопасность дорожного движения», — отметил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, снегопад внезапно обрушился на Омск вчера, 6 ноября. С этого время городские службы стремятся устранить последствия непогоды.

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