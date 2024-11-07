Зима не застала врасплох: как Омск справляется с обильными снегопадами

В течение минувшей ночи на улицы города вышли 100 единиц снегоуборочной техники. В арсенале городских служб— комбинированные дорожные машины, трактора с различным оборудованием, пескобросы и погрузчики. Их задача — расчистить дороги от снега, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей и пешеходов.