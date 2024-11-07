Зима не застала врасплох: как Омск справляется с обильными снегопадами

Posted 7 ноября, 05:34
Published 7 ноября, 05:34
Modified 7 ноября, 05:36
Updated 7 ноября, 05:36
Несмотря на обильные снегопады, которые обрушились на Омск, городские власти прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасное и комфортное движение для жителей.
В течение минувшей ночи на улицы города вышли 100 единиц снегоуборочной техники. В арсенале городских служб— комбинированные дорожные машины, трактора с различным оборудованием, пескобросы и погрузчики. Их задача — расчистить дороги от снега, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей и пешеходов.
В дневные часы к работе подключатся еще 16 единиц техники. Они займутся уборкой тротуаров и остановок общественного транспорта.
«В период непрекращающихся осадков наша главная задача — обеспечить доступность и безопасность дорожного движения», — отметил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, снегопад внезапно обрушился на Омск вчера, 6 ноября. С этого время городские службы стремятся устранить последствия непогоды.