В зоне СВО погиб 47-летний турбинист из Омской области

Дмитрий Голяндин родился в Абатском районе Карагандинской области в Казахстане, а 2019 году вместе с семьей переехал в деревню Корнеевка, расположенную в Москаленском районе Омской области. Всю жизнь он работал турбинистом, сначала на Карагандинской ГРЭС, затем на металлургическом заводе, а также вахтовым методом в Ханты-Мансийске.