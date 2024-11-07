В зоне СВО погиб 47-летний турбинист из Омской области

Posted 7 ноября, 14:15
Published 7 ноября, 14:15
Modified 7 ноября, 14:18
Updated 7 ноября, 14:18
Сегодня, 7 ноября, в Москаленском районе Омской области простились с 47-летним Дмитрием Голяндиным. Мужчина погиб от ранения в зоне СВО 21 августа. Контракт на службу он подписал лишь за месяц до этого, 15 июля.
Дмитрий Голяндин родился в Абатском районе Карагандинской области в Казахстане, а 2019 году вместе с семьей переехал в деревню Корнеевка, расположенную в Москаленском районе Омской области. Всю жизнь он работал турбинистом, сначала на Карагандинской ГРЭС, затем на металлургическом заводе, а также вахтовым методом в Ханты-Мансийске.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.