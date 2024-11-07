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Posted 7 ноября, 10:08

Published 7 ноября, 10:08

Modified 7 ноября, 11:42

Updated 7 ноября, 11:42

В селе Омского района хотят построить родильное отделение: есть нюанс

В селе Омского района хотят построить родильное отделение: есть нюанс

7 ноября 2024, 10:08
Фото: 1MI.
Проект строительства нового объекта на территории Пушкино уже прошел экспертизу. Застройщиком станет СПК «Пушкинский».

Городу55 стало известно, что в селе Пушкино Омского района планируют построить родильное отделение. Правда, предназначено оно будет для животноводческого комплекса СПК «Пушкинский».

Проектную документацию отправляли на экспертизу в омскую компанию «Эксперт проект». Положительное заключение выдали 7 ноября. Разработкой документации занимался «Проектный институт „Омэнергопром“». Застройщиком родильного отделения выступит Сельскохозяйственный производственный кооператив «Пушкинский». Он зарегистрирован в 2002 году и прописан в селе Пушкино.

В учредителях СПК, который специализируется на разведении КРС и производстве молока, 129 человек. Пост председателя с 5 марта 2024 года занимает один из учредителей — Сергей Кролевец.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что жителям сразу нескольких районов выделят субсидии на покупку скота. На них смогут претендовать владельцы личных подсобных хозяйств из Усть-Ишимского, Тевризского, Тарского, Муромцевского и Знаменского района, пострадавших от паводка этой весной.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Строительство#Омский район#Новости#Роды#СПК «Пушкинский»
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