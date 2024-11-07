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Posted 7 ноября, 06:21

Published 7 ноября, 06:21

Modified 7 ноября, 06:22

Updated 7 ноября, 06:22

В Омске выставили на продажу сеть магазинов «Пивноff»

В Омске для сети магазинов «Пивноff» срочно ищут нового хозяина

7 ноября 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске выставили на продажу сеть магазинов «Пивноff»

На сайте «Авито» на продажу выставили сеть разливного пива и фастфуда «Пивноff». Владелец предлагает полный комплект оборудования, оставляя цену открытой для обсуждения.

В Омске появилась возможность приобрести готовый бизнес — сеть магазинов разливного пива и фастфуда «Пивноff». Объявление о продаже появилось на сайте объявлений «Авито». Эта сеть включает в себя 13 торговых точек, расположенных в различных районах города, таких как Советский, Центральный и Кировский округа.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

В объявлении указано, что владелец бизнеса готов срочно продать его. Формат бизнеса предполагает продажу разливных напитков и покупателю достанется всё необходимое оборудование для работы. В комплект входят пивное оборудование, печи для выпекания пиццы и фритюрницы для приготовления полуфабрикатов. Продавец готов обсудить стоимость бизнеса с потенциальными покупателями, оставив цену открытой для переговоров.

Напомним, что недавно в Омске появилось объявление о продаже двухэтажного торгового комплекса «Радость». Продавец оценивает действующий бизнес в 42 млн рублей.

В Омске «Радость» продают за 42 млн рублей
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#Екатерина Тараленко#Бизнес#Омск#Продажа#Пиво#Магазины#Фастфуд#Авито#Переговоры#Оборудование#Торговые точки
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