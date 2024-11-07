В Омске для сети магазинов «Пивноff» срочно ищут нового хозяина

Posted 7 ноября, 06:21
Published 7 ноября, 06:21
Modified 7 ноября, 06:22
Updated 7 ноября, 06:22
В Омске появилась возможность приобрести готовый бизнес — сеть магазинов разливного пива и фастфуда «Пивноff». Объявление о продаже появилось на сайте объявлений «Авито». Эта сеть включает в себя 13 торговых точек, расположенных в различных районах города, таких как Советский, Центральный и Кировский округа.
В объявлении указано, что владелец бизнеса готов срочно продать его. Формат бизнеса предполагает продажу разливных напитков и покупателю достанется всё необходимое оборудование для работы. В комплект входят пивное оборудование, печи для выпекания пиццы и фритюрницы для приготовления полуфабрикатов. Продавец готов обсудить стоимость бизнеса с потенциальными покупателями, оставив цену открытой для переговоров.
Напомним, что недавно в Омске появилось объявление о продаже двухэтажного торгового комплекса «Радость». Продавец оценивает действующий бизнес в 42 млн рублей.