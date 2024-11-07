В Омске для сети магазинов «Пивноff» срочно ищут нового хозяина

В объявлении указано, что владелец бизнеса готов срочно продать его. Формат бизнеса предполагает продажу разливных напитков и покупателю достанется всё необходимое оборудование для работы. В комплект входят пивное оборудование, печи для выпекания пиццы и фритюрницы для приготовления полуфабрикатов. Продавец готов обсудить стоимость бизнеса с потенциальными покупателями, оставив цену открытой для переговоров.