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Posted 7 ноября, 12:11

Published 7 ноября, 12:11

Modified 7 ноября, 12:39

Updated 7 ноября, 12:39

В мэрии Омска заключили договор на комплексную застройку территории Сибзавода

В мэрии Омска заключили договор на комплексную застройку территории Сибзавода

7 ноября 2024, 12:11
Фото: 1MI.
Комплексной застройкой территории бывшего Сибзавода займется ее правообладатель Алексей Певнев.

Мэрия Омска заключила контракт на комплексную застройку территории бывшего Сибзавода с ООО «Траст-Инвест». Соответствующее распоряжение проявилось на сайте городской администрации.

Правообладателем земли является гендиректор компании Алексей Певнев, он приобрел участок в 15 га еще в 2020 году, покупка обошлась предпринимателю в 500 млн рублей.

Фото: Администрация Омска

Напомним, что на этом месте хотят построить новый жилой комплекс. Проект планируется реализовать за 30 лет, на территории в границах улиц Красный Путь и Кемеровская расположатся не только жилые постройки, но и объекты коммерческой инфраструктуры.

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