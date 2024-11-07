В мэрии Омска заключили договор на комплексную застройку территории Сибзавода

Posted 7 ноября, 12:11
Published 7 ноября, 12:11
Modified 7 ноября, 12:39
Updated 7 ноября, 12:39
Мэрия Омска заключила контракт на комплексную застройку территории бывшего Сибзавода с ООО «Траст-Инвест». Соответствующее распоряжение проявилось на сайте городской администрации.
Правообладателем земли является гендиректор компании Алексей Певнев, он приобрел участок в 15 га еще в 2020 году, покупка обошлась предпринимателю в 500 млн рублей.
Напомним, что на этом месте хотят построить новый жилой комплекс. Проект планируется реализовать за 30 лет, на территории в границах улиц Красный Путь и Кемеровская расположатся не только жилые постройки, но и объекты коммерческой инфраструктуры.