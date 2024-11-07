Стало известно, когда в Омске закончатся снегопады, и растает ли выпавший снег

На неделе с 18 ноября столбик термометра днем местами по региону будет опускаться до -25 градусов. Таким образом, потепления в Омской области в этом году уже ждать не стоит. В связи с этим можно сделать вывод, что снег, который выпал и будет выпадать в дальнейшем, уже не растает до весны.