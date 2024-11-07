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Posted 7 ноября, 03:30

Published 7 ноября, 03:30

Modified 7 ноября, 05:23

Updated 7 ноября, 05:23

Стало известно, когда в Омске закончатся снегопады, и растает ли выпавший снег

Стало известно, когда в Омске закончатся снегопады, и растает ли выпавший снег

7 ноября 2024, 03:30
Фото: gorod55.ru.
Погода приготовила омичам неприятные сюрпризы.

С начала ноября в Омской области начал активно выпадать снег. Мы решили узнать, что ждет жителей региона ближайшие две недели. По данным сервиса Ventusky, осадки будут продолжаться до конца этой недели. Особенно сильные снегопады ожидаются 7 и 10 ноября. Температура воздуха будет в пределах 0… -7 градусов.

Уже с 11 ноября синоптики прогнозируют омичам сильное похолодание. Температура днем понизится до -12… -17 градусов, ночами — до -20. Также 13, 14 и 17 ноября снова ожидаются осадки.

Фото: Ventusky

На неделе с 18 ноября столбик термометра днем местами по региону будет опускаться до -25 градусов. Таким образом, потепления в Омской области в этом году уже ждать не стоит. В связи с этим можно сделать вывод, что снег, который выпал и будет выпадать в дальнейшем, уже не растает до весны.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Температура#Осадки#Синоптики#Снегопады
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