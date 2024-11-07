Спаситель «Трактора» Алексей Заварухин возглавит «Амур» в сезоне 2024/25

Posted 7 ноября, 10:18
Published 7 ноября, 10:18
Modified 7 ноября, 18:30
Updated 7 ноября, 18:30
Хоккейный клуб «Амур» подписал контракт с новым тренером, им стал Алексей Заварухин. Соглашение рассчитано на полтора года, то есть до окончания сезона 2025/26. Напомним, что в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги специалист возглавил «Трактор» (также по ходу сезона — прим. ред.) и привел команду в полуфинал Кубка Гагарина.
Сейчас «Амур» занимает последнее место на Востоке по итогам 23 игр, имя всего 12 очков. Хабаровчане потерпели поражения в 9 последних матчах. Такое положение дел не только расстраивает, но и удивляет болельщиков, ведь ушедший с поста губернатора Дегтярев оставил клуб в стабильности и без финансовых проблем. Что случилось после — загадка.
Алексей Заварухин сменил на посту Андрея Мартемьянова, который возглавлял «Амур» с прошлого сезона, а ранее работал в «Сибири». Интересно, что уволенному специалисту доводилось работать в Хабаровске и до сезона 2023/24. Он занимал пост главного тренера в 2016/17 и 2017/18 сезонах.
При этом стороны расстались без ссор и обид, возможно когда-то мы снова увидим Мартемьянова на тренерском мостике «Амура». Помимо Заварухина, на его место претендовали Андрей Скабелка, Андрей Назаров и Вячеслав Буцаев.
Стоит надеяться, что в «Амуре» Заварухин произведет такую же работу, как и в прошлогоднем «Тракторе». До его прихода на пост главного тренера команда часто теряла очки там, где казалось бы не могла этого делать. Финальной точкой стал проигрыш «Салавату Юлаеву» со счетом 0:4. Именно после него на тот момент главного тренера Анвара Гатиятулина отправили в отставку.
После прихода Заварухина челябинская команда выиграла шесть матчей подряд и заметно видоизменила игру. Новый тренерский подход позволил «Трактору» завоевать бронзовые медали чемпионата: в первом раунде был повержен «Салават Юлаев» — третья команда Восточной конференции, далее — московское «Динамо» — лучшая команда регулярного чемпионата, и лишь в полуфинале «Трактор» проиграл «Локомотиву».
Источник: спорт-экспресс, КХЛ