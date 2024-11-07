gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 10:18

Published 7 ноября, 10:18

Modified 7 ноября, 18:30

Updated 7 ноября, 18:30

Спаситель «Трактора» Алексей Заварухин возглавит «Амур» в сезоне 2024/25

Спаситель «Трактора» Алексей Заварухин возглавит «Амур» в сезоне 2024/25

7 ноября 2024, 10:18
Фото: Хоккейный клуб «Трактор».
Соглашение Заварухина с хабаровским хоккейным клубом рассчитано на полтора года.

Хоккейный клуб «Амур» подписал контракт с новым тренером, им стал Алексей Заварухин. Соглашение рассчитано на полтора года, то есть до окончания сезона 2025/26. Напомним, что в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги специалист возглавил «Трактор» (также по ходу сезона — прим. ред.) и привел команду в полуфинал Кубка Гагарина.

Сейчас «Амур» занимает последнее место на Востоке по итогам 23 игр, имя всего 12 очков. Хабаровчане потерпели поражения в 9 последних матчах. Такое положение дел не только расстраивает, но и удивляет болельщиков, ведь ушедший с поста губернатора Дегтярев оставил клуб в стабильности и без финансовых проблем. Что случилось после — загадка.

Фото: Хоккейный клуб «Амур»

Алексей Заварухин сменил на посту Андрея Мартемьянова, который возглавлял «Амур» с прошлого сезона, а ранее работал в «Сибири». Интересно, что уволенному специалисту доводилось работать в Хабаровске и до сезона 2023/24. Он занимал пост главного тренера в 2016/17 и 2017/18 сезонах.

При этом стороны расстались без ссор и обид, возможно когда-то мы снова увидим Мартемьянова на тренерском мостике «Амура». Помимо Заварухина, на его место претендовали Андрей Скабелка, Андрей Назаров и Вячеслав Буцаев.

Фото: Хоккейный клуб «Трактор»

Стоит надеяться, что в «Амуре» Заварухин произведет такую же работу, как и в прошлогоднем «Тракторе». До его прихода на пост главного тренера команда часто теряла очки там, где казалось бы не могла этого делать. Финальной точкой стал проигрыш «Салавату Юлаеву» со счетом 0:4. Именно после него на тот момент главного тренера Анвара Гатиятулина отправили в отставку.

После прихода Заварухина челябинская команда выиграла шесть матчей подряд и заметно видоизменила игру. Новый тренерский подход позволил «Трактору» завоевать бронзовые медали чемпионата: в первом раунде был повержен «Салават Юлаев» — третья команда Восточной конференции, далее — московское «Динамо» — лучшая команда регулярного чемпионата, и лишь в полуфинале «Трактор» проиграл «Локомотиву».

Источник: спорт-экспресс, КХЛ

В омском «Авангарде» снова задумались над сменой Звягина на «нового Хартли»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Россия#Новости#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика