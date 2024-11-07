Спаситель «Трактора» Алексей Заварухин возглавит «Амур» в сезоне 2024/25

Стоит надеяться, что в «Амуре» Заварухин произведет такую же работу, как и в прошлогоднем «Тракторе». До его прихода на пост главного тренера команда часто теряла очки там, где казалось бы не могла этого делать. Финальной точкой стал проигрыш «Салавату Юлаеву» со счетом 0:4. Именно после него на тот момент главного тренера Анвара Гатиятулина отправили в отставку.