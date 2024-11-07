Сократить массовое потребление: Александр Шлеменко — об ограничении продажи алкоголя

В конце октября губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу алкоголя по будним дням. Согласно проекту закона, реализацию алкогольной продукции разрешат только с 12.00 до 14.00 часов по местному времени в рабочие дни. На выходные, а также на ряд праздничных дней, запрет распространяться не будет.