Сократить массовое потребление: Александр Шлеменко — об ограничении продажи алкоголя

Posted 7 ноября, 06:32
Published 7 ноября, 06:32
Modified 7 ноября, 06:41
Updated 7 ноября, 06:41
В конце октября губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу алкоголя по будним дням. Согласно проекту закона, реализацию алкогольной продукции разрешат только с 12.00 до 14.00 часов по местному времени в рабочие дни. На выходные, а также на ряд праздничных дней, запрет распространяться не будет.
Город55 узнал мнение на этот счет у омского спортсмена Александра Шлеменко, известного сторонника здорового образа жизни.
«Мы давно с этой инициативой выступаем. Я несколько лет назад и в Горсовет ходил, но нас не особо поддержали. Устраивали пикеты. Я от себя все возможное уже сделал, теперь на усмотрение местных властей. Я в Горсовете и Заксобрании не состою, не могу влиять на депутатов», — рассказал Шлеменко.
Ограничения могут повлечь за собой распространение нелегальных точек продажи алкоголя. Александр Шлеменко считает, что это не так.
«Наркотиками торгуют? Да! Но не каждом углу. Это нужно еще поискать, чтобы купить эти наркотики. Ограничения продажи алкоголя нужны не для того, кто ищет. Кто ищет, тот найдет. Но простой человек, который еще думает, не будет бегать и искать подпольную точку, рискуя попасть под административное правонарушение. Нам нужно сократить массовое потребление», — заявил спортсмен.
Ранее Город55 рассказывал, что Омская область вошла в список самых малопьющих регионов страны. На душу населения приходилось 2 литра крепкого алкоголя за девять месяцев 2024 года. При этом в среднем показатели в России составляют 5,8 литра на человека.