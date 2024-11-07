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Posted 7 ноября, 12:28

Published 7 ноября, 12:28

Modified 7 ноября, 12:32

Updated 7 ноября, 12:32

Сносящий ветер и снег: омичей предупредили о сохранении опасной погоды

Сносящий ветер и снег: омичей предупредили о сохранении опасной погоды

7 ноября 2024, 12:28
Фото: 1MI.
В министерстве транспорта омичей призвали быть внимательнее на дорогах.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о сохранении опасной погоды: ветра порывами до 25 м/с, мокрого снега, а также гололеда и снежных заносов. Такие условия продлятся минимум до конца дня 7 ноября.

В этот период в министерстве транспорта автолюбителей попросили быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать осторожность, так как видимость на некоторых участках трасс снизилась до 50 метров.

Кроме того, из-за непогоды пришлось временно ограничить движение для фур, пассажирских автобусов и такси на участках автодороги Р-254 «Иртыш» км 947+666 — км 1441+400 и км 1442+660 — км 1454+009 в Новосибирской области. Участок будет недоступен до 21:00.

Напомним, что вчера из-за резкого ухудшения погоды в Омской области объявили штормовое предупреждение, оно продолжило действовать и сегодня, так как сохранился сильный ветер, гололед и снежные заносы.

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