Сносящий ветер и снег: омичей предупредили о сохранении опасной погоды

Posted 7 ноября, 12:28
Published 7 ноября, 12:28
Modified 7 ноября, 12:32
Updated 7 ноября, 12:32
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о сохранении опасной погоды: ветра порывами до 25 м/с, мокрого снега, а также гололеда и снежных заносов. Такие условия продлятся минимум до конца дня 7 ноября.
В этот период в министерстве транспорта автолюбителей попросили быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать осторожность, так как видимость на некоторых участках трасс снизилась до 50 метров.
Кроме того, из-за непогоды пришлось временно ограничить движение для фур, пассажирских автобусов и такси на участках автодороги Р-254 «Иртыш» км 947+666 — км 1441+400 и км 1442+660 — км 1454+009 в Новосибирской области. Участок будет недоступен до 21:00.
Напомним, что вчера из-за резкого ухудшения погоды в Омской области объявили штормовое предупреждение, оно продолжило действовать и сегодня, так как сохранился сильный ветер, гололед и снежные заносы.