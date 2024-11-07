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Posted 7 ноября, 10:14

Published 7 ноября, 10:14

Modified 7 ноября, 10:18

Updated 7 ноября, 10:18

Ситуация все хуже: почему «Лада» снова оказалась на грани ухода из КХЛ

Ситуация все хуже: почему «Лада» снова оказалась на грани ухода из КХЛ

7 ноября 2024, 10:14
Фото: ХК «Лада».
Тольяттинский хоккейный клуб может покинуть КХЛ в ближайшее время, причина — серьезные финансовые проблемы.

В текущем сезоне КХЛ «Лада» снова оказалась на грани разорения. Команда из Тольятти никогда не была в топе богатых, но сейчас ситуация стала критической.

На положении клуба негативно сказалась смена губернатора: в сентябре пост главы региона занял Вячеслав Федорищев, который дал понять, что уменьшит субсидии на профессиональные команды и направит деньги на развитие массового спорта. Уже известно, что существенно снизится финансирование футбольных, хоккейных и других команд разных лиг.

При лучшем раскладе положение могли бы спасти спонсоры, но их у «Лады» настолько мало, что не хватит и на сезон. Напомним, что именно из-за этого команду уже исключали из КХЛ в сезоне 2010/11. Клуб не мог предоставить гарантий финансирования, что является обязательным условием участия в лиге.

Фото: ХК «Лада»

Интересно, что за год до этого от перехода в ВХЛ «Ладу» спасло гарантийное письмо ГК «Ростехнологии», которая пообещала финансировать команду в объемах, предусмотренных регламентом. Но даже это не смогло исправить положение, трудности преследовали клуб на протяжении всего сезона.

«Из-за хронического безденежья „Лада“ сначала вынуждена была продать несколько ведущих игроков, а затем игроки и вовсе стали покидать ее без какой либо компенсации — такое право они получили ввиду задержек выплаты заработной платы, которая составляла несколько месяцев», — так вспоминают этот этап истории в «Ладе».

В сезоне 2014/15 в Тольятти вернулся большой хоккей, но, как оказалось, не на долго. Сейчас игрокам уже месяц не выплачивают зарплату, а на матчи в другие города предлагают добираться на рейсовом самолете по тарифу «без багажа», так как баулы поедут домой на автобусах.

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Хоккейный эксперт Алексей Шевченко уверен, что клуб сможет продержаться до конца сезона, но когда настанет время формировать состав на следующий возникнут большие проблемы, так как неизвестно, войдет ли «Лада» в пол зарплат.

«Удивляться тут особо нечему. Когда у клуба нет хозяина, а любовь к хоккею зависит от одного губернатора, то такие ситуации будут происходить постоянно. Так что КХЛ может потерять клуб. Но никакой серьезной реакции это не вызовет», — считает обозреватель.

Напомним, что в предыдущем сезоне КХЛ тольяттинская команда вышла в плей-офф и в первом раунде проиграла «Авангарду». Серия завершилась со счетом 4:1 в пользу «ястребов».

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