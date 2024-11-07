Ситуация все хуже: почему «Лада» снова оказалась на грани ухода из КХЛ

При лучшем раскладе положение могли бы спасти спонсоры, но их у «Лады» настолько мало, что не хватит и на сезон. Напомним, что именно из-за этого команду уже исключали из КХЛ в сезоне 2010/11. Клуб не мог предоставить гарантий финансирования, что является обязательным условием участия в лиге.