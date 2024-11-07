Ситуация все хуже: почему «Лада» снова оказалась на грани ухода из КХЛ

Posted 7 ноября, 10:14
Published 7 ноября, 10:14
Modified 7 ноября, 10:18
Updated 7 ноября, 10:18
В текущем сезоне КХЛ «Лада» снова оказалась на грани разорения. Команда из Тольятти никогда не была в топе богатых, но сейчас ситуация стала критической.
На положении клуба негативно сказалась смена губернатора: в сентябре пост главы региона занял Вячеслав Федорищев, который дал понять, что уменьшит субсидии на профессиональные команды и направит деньги на развитие массового спорта. Уже известно, что существенно снизится финансирование футбольных, хоккейных и других команд разных лиг.
При лучшем раскладе положение могли бы спасти спонсоры, но их у «Лады» настолько мало, что не хватит и на сезон. Напомним, что именно из-за этого команду уже исключали из КХЛ в сезоне 2010/11. Клуб не мог предоставить гарантий финансирования, что является обязательным условием участия в лиге.
Интересно, что за год до этого от перехода в ВХЛ «Ладу» спасло гарантийное письмо ГК «Ростехнологии», которая пообещала финансировать команду в объемах, предусмотренных регламентом. Но даже это не смогло исправить положение, трудности преследовали клуб на протяжении всего сезона.
«Из-за хронического безденежья „Лада“ сначала вынуждена была продать несколько ведущих игроков, а затем игроки и вовсе стали покидать ее без какой либо компенсации — такое право они получили ввиду задержек выплаты заработной платы, которая составляла несколько месяцев», — так вспоминают этот этап истории в «Ладе».
В сезоне 2014/15 в Тольятти вернулся большой хоккей, но, как оказалось, не на долго. Сейчас игрокам уже месяц не выплачивают зарплату, а на матчи в другие города предлагают добираться на рейсовом самолете по тарифу «без багажа», так как баулы поедут домой на автобусах.
Хоккейный эксперт Алексей Шевченко уверен, что клуб сможет продержаться до конца сезона, но когда настанет время формировать состав на следующий возникнут большие проблемы, так как неизвестно, войдет ли «Лада» в пол зарплат.
«Удивляться тут особо нечему. Когда у клуба нет хозяина, а любовь к хоккею зависит от одного губернатора, то такие ситуации будут происходить постоянно. Так что КХЛ может потерять клуб. Но никакой серьезной реакции это не вызовет», — считает обозреватель.
Напомним, что в предыдущем сезоне КХЛ тольяттинская команда вышла в плей-офф и в первом раунде проиграла «Авангарду». Серия завершилась со счетом 4:1 в пользу «ястребов».