«Позорище»: омичи снова озвучили проблемы госуниверситета при ректоре Замятине

В сообщении утверждается, что вчера, 6 ноября, возле второго корпуса на проспекте Мира прорвало трубы. После этого здание осталось без отопления, но отменять занятия у студентов или переводить их на дистанционное обучение никто не стал. Не довольны работники также исчезнувшими из аудиторий урнами, парковкой у нового корпуса, на которую пускают далеко не всех, отдельной пропускной системой на этаже, где сидит ректор.