gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 03:10

Published 7 ноября, 03:10

Modified 7 ноября, 03:10

Updated 7 ноября, 03:10

Новый корпус открылся в 2024 году

«Позорище»: омичи снова озвучили проблемы госуниверситета при ректоре Замятине

7 ноября 2024, 03:10
Фото: gorod55.ru. Новый корпус открылся в 2024 году

Омичи резко высказались о проблемах госуниверситета при ректоре Замятине

Поводом вспомнить существующие недочеты стала задача от руководства. В ней все кафедры попросили составить планы по привлечению абитуриентов и предложить идеи по развитию вуза.

На прошлой неделе ОмГУ имени Достоевского попал не только в местные, но и федеральные новости. Произошло это, правда, далеко не по приятному поводу: студент истфака, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не сдав экзамен, подкараулил преподавателя и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Спустя неделю после этих событий в соцсетях появилась новая анонимная жалоба от одного из сотрудников ОмГУ.

Вспомнить о существующих проблемах работника сподвигла задача от руководства вуза. Дело в том, что все кафедры постоянно заставляют составлять планы по привлечению абитуриентов и формировать идеи по развитию университета.

«У всего коллектива на языке вертится одно предложение — сделать так, чтобы руководство вуза перестало создавать скандалы и факапы. Такого количества позорных инцидентов никогда не было при предыдущих ректорах. Хотя они были далеки от идеала», — говорится в жалобе сотрудника.

В сообщении утверждается, что вчера, 6 ноября, возле второго корпуса на проспекте Мира прорвало трубы. После этого здание осталось без отопления, но отменять занятия у студентов или переводить их на дистанционное обучение никто не стал. Не довольны работники также исчезнувшими из аудиторий урнами, парковкой у нового корпуса, на которую пускают далеко не всех, отдельной пропускной системой на этаже, где сидит ректор.

«Наверное, туда скоро сделают отдельную лестницу. Чтобы ректор, приезжая на работу из Старгорода, не видел нас, быдла. И не портил себе настроение», — предположил сотрудник ОмГУ.

В итоге автор жалобы назвал сложившуюся ситуацию «позорищем». По его мнению, главным фактором кризиса в вузе является неадекватное руководство.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что преподавательнице ОмГУ объявили выговор за раннее начало экзамена. Преподавательница с этим не согласилась и пошла в суд. В итоге выписанную «дисциплинарку» отменили и обязали вуз выплатить компенсацию морального вреда.

На этаже нет света и не работают розетки: в общежитии ОмГУ произошел пожар
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омск#Университет#Скандал#Новости#Ректор#ОмГУ#Сергей Замятин#Преподаватель#Проблемы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика