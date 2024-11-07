«Позорище»: омичи снова озвучили проблемы госуниверситета при ректоре Замятине

Posted 7 ноября, 03:10
Published 7 ноября, 03:10
Modified 7 ноября, 03:10
Updated 7 ноября, 03:10
На прошлой неделе ОмГУ имени Достоевского попал не только в местные, но и федеральные новости. Произошло это, правда, далеко не по приятному поводу: студент истфака, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не сдав экзамен, подкараулил преподавателя и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Спустя неделю после этих событий в соцсетях появилась новая анонимная жалоба от одного из сотрудников ОмГУ.
Вспомнить о существующих проблемах работника сподвигла задача от руководства вуза. Дело в том, что все кафедры постоянно заставляют составлять планы по привлечению абитуриентов и формировать идеи по развитию университета.
«У всего коллектива на языке вертится одно предложение — сделать так, чтобы руководство вуза перестало создавать скандалы и факапы. Такого количества позорных инцидентов никогда не было при предыдущих ректорах. Хотя они были далеки от идеала», — говорится в жалобе сотрудника.
В сообщении утверждается, что вчера, 6 ноября, возле второго корпуса на проспекте Мира прорвало трубы. После этого здание осталось без отопления, но отменять занятия у студентов или переводить их на дистанционное обучение никто не стал. Не довольны работники также исчезнувшими из аудиторий урнами, парковкой у нового корпуса, на которую пускают далеко не всех, отдельной пропускной системой на этаже, где сидит ректор.
«Наверное, туда скоро сделают отдельную лестницу. Чтобы ректор, приезжая на работу из Старгорода, не видел нас, быдла. И не портил себе настроение», — предположил сотрудник ОмГУ.
В итоге автор жалобы назвал сложившуюся ситуацию «позорищем». По его мнению, главным фактором кризиса в вузе является неадекватное руководство.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что преподавательнице ОмГУ объявили выговор за раннее начало экзамена. Преподавательница с этим не согласилась и пошла в суд. В итоге выписанную «дисциплинарку» отменили и обязали вуз выплатить компенсацию морального вреда.