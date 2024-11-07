Планируют поездки заранее: где омичи встретят новогодние праздники

Чаще, по наблюдениям аналитиков, россияне в 2024 году стали бронировать поездки в страны дальнего и ближнего зарубежья (рост на 29% и 69% соответственно). Предпочтение путешествующие в Новый год отдают Таиланду (+700% вырос спрос на бронирования по сравнению с 2023 годом), Китаю (+350%), Италии (+200%), Армении (+350%) и Узбекистану (+250%). Кстати, повышенный спрос не привел к росту цен на авиабилеты на новогодние даты. Добавление новых рейсов позволило даже снизить стоимость перелетов.