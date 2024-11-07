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Posted 7 ноября, 02:30

Published 7 ноября, 02:30

Modified 7 ноября, 02:30

Updated 7 ноября, 02:30

Стало известно, в какие города омичи отправятся встречать Новый год

Планируют поездки заранее: где омичи встретят новогодние праздники

7 ноября 2024, 02:30
Фото: 1MI.

Стало известно, в какие города омичи отправятся встречать Новый год

Омичи заранее начали бронировать билеты на самолеты до Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи на Новый год. В этих городах отдыхающие планируют провести в среднем около недели.

Аналитики из сервиса «Яндекс Путешествия» проанализировали, куда омичи собираются отправиться на новогодний отдых. Популярнее всего у горожан стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, причем бронировать билеты в эти города начинают примерно за 3 месяца до поездки.

В Москве омичи в среднем собираются провести неделю, билеты до столицы в новогодние даты обходятся в 17 500 рублей. До Санкт-Петербурга и обратно из Омска в среднем можно улететь за 26 400 рублей, а перелет до Сочи обойдется в среднем в 18 100 рублей.

Чаще, по наблюдениям аналитиков, россияне в 2024 году стали бронировать поездки в страны дальнего и ближнего зарубежья (рост на 29% и 69% соответственно). Предпочтение путешествующие в Новый год отдают Таиланду (+700% вырос спрос на бронирования по сравнению с 2023 годом), Китаю (+350%), Италии (+200%), Армении (+350%) и Узбекистану (+250%). Кстати, повышенный спрос не привел к росту цен на авиабилеты на новогодние даты. Добавление новых рейсов позволило даже снизить стоимость перелетов.

Из российских городов у жителей нашей страны популярны в новогодние праздники Владикавказ, Астрахань, Самара, Нижневартовск, Пермь, а также горнолыжные курорты.

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#Юлия Истомина#Общество#Отдых#Омск#Праздники#Омская область#Отпуск#Новости#Путешествия#Новый год 2025
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