«Пивноff» не уходит с рынка: омский предприниматель объяснил ситуацию с продажей

Posted 7 ноября, 09:29
Published 7 ноября, 09:29
Modified 7 ноября, 09:31
Updated 7 ноября, 09:31
Как сообщает РБК Омск, владелец сети пивных магазинов «Пивноff» Михаил Тепляков заявил, что объявление о продаже сети, размещенное на сайте объявлений, не означает, что он планирует продать весь бизнес.
По словам Теплякова, «Пивноff» не собирается распродаваться, а планирует продать только наименее рентабельные точки. Целью размещения объявления было проверить спрос на готовый бизнес и определить возможные цены на него.
Тепляков уточнил, что из 13 точек сети в Омске планируется продать не более двух. В ближайшее время объявление о продаже будет снято. В данный момент Михаил Тепляков ведет переговоры с потенциальными покупателями.
Напомним, что на улице Малунцева выставлено на продажу недостроенное здание вместе с прилегающим участком. Владелец установил цену объекта в 33 млн рублей.