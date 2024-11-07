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Posted 7 ноября, 09:29

Published 7 ноября, 09:29

Modified 7 ноября, 09:31

Updated 7 ноября, 09:31

Омский бизнесмен опроверг информацию о продаже всей сети магазинов «Пивноff»

«Пивноff» не уходит с рынка: омский предприниматель объяснил ситуацию с продажей

7 ноября 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney.

Омский бизнесмен опроверг информацию о продаже всей сети магазинов «Пивноff»

Владелец «Пивноff» сообщил, что объявление о продаже магазинов не является признаком кризиса, а скорее способом оценить рыночные предложения.

Как сообщает РБК Омск, владелец сети пивных магазинов «Пивноff» Михаил Тепляков заявил, что объявление о продаже сети, размещенное на сайте объявлений, не означает, что он планирует продать весь бизнес.

По словам Теплякова, «Пивноff» не собирается распродаваться, а планирует продать только наименее рентабельные точки. Целью размещения объявления было проверить спрос на готовый бизнес и определить возможные цены на него.

Тепляков уточнил, что из 13 точек сети в Омске планируется продать не более двух. В ближайшее время объявление о продаже будет снято. В данный момент Михаил Тепляков ведет переговоры с потенциальными покупателями.

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#Екатерина Тараленко#Бизнес#Омск#Омская область#Продажа#Новости#Объявление#Продажа бизнеса
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