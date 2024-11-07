Отомстила за сожителя: в Омской области женщину осудили за убийство

Трагедия произошла в селе Цветочное в 23:30 10 мая 2024 года. По версии следствия, женщина вмешалась в конфликт между своим 44-летним сожителем и другим мужчиной. Женщина узнала, что ее сожитель, ранее имевший проблемы с законом, стал жертвой нападения, получив ножевые ранения.