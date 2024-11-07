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Posted 7 ноября, 10:06

Published 7 ноября, 10:06

Modified 7 ноября, 10:08

Updated 7 ноября, 10:08

Омский суд приговорил женщину к девяти годам за убийство из мести

Отомстила за сожителя: в Омской области женщину осудили за убийство

7 ноября 2024, 10:06
Фото: 1MI.

Омский суд приговорил женщину к девяти годам за убийство из мести

В Омской области завершился судебный процесс, в ходе которого 30-летняя женщина была признана виновной в убийстве своего соседа из мести.

В Омской области завершился судебный процесс, который закончился приговором 30-летней жительнице села Добровольск. Ее признали виновной в убийстве своего односельчанина.

Трагедия произошла в селе Цветочное в 23:30 10 мая 2024 года. По версии следствия, женщина вмешалась в конфликт между своим 44-летним сожителем и другим мужчиной. Женщина узнала, что ее сожитель, ранее имевший проблемы с законом, стал жертвой нападения, получив ножевые ранения.

В порыве мести женщина взяла нож и нанесла удар в грудь своему обидчику. Несмотря на госпитализацию, мужчина скончался в больнице.

Суд учитывал все обстоятельства дела и признал женщину виновной в убийстве, назначив ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал женщину компенсировать моральный вред родственникам погибшего в сумме 1 млн рублей.

Напомним, что ранее сотрудник минприроды Омской области подвергся нападению при попытке зафиксировать экологическое нарушение. Дело передали в суд и обвиняемому может грозить до 10 лет тюрьмы.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Суд#Колония#Убийство#Новости#Конфликт
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