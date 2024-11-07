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Posted 7 ноября, 11:04

Published 7 ноября, 11:04

Modified 7 ноября, 11:06

Updated 7 ноября, 11:06

24-летняя омичка отправилась бороться с низкой самооценкой на шоу «Новый день»

От прошлого к новому: как омичка меняет свою жизнь на шоу «Новый день»

7 ноября 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney.

24-летняя омичка отправилась бороться с низкой самооценкой на шоу «Новый день»

Анастасия Горбановская из Омска отправляется на реалити-шоу «Новый день» на ТВ-3, чтобы обрести уверенность в себе и научиться отстаивать свои личные границы, преодолевая прошлые неудачи в отношениях и критику.

24-летняя жительница Омска Анастасия Горбановская станет участницей популярного шоу «Новый день» (12+) на телеканале ТВ-3. Это реалити-шоу, где участницам помогают преобразиться как внешне, так и внутренне.

Анастасия решила принять участие в проекте, чтобы повысить самооценку и научиться отстаивать свои личные границы. Девушка уверена, что ее неуверенность в себе и слабый характер мешают строить серьезные отношения. В прошлом у Анастасии были двое близких мужчин: лучший друг, в которого она была влюблена, и бывший парень, который, как она рассказывает, стеснялся ее.

Расставание с бывшим парнем оставило болезненные воспоминания. Молодой человек не только разбил девушке сердце, но и еще раз указал на недостатки, из-за которых ее травили в школе.

Фото: телеканал ТВ-3

В одном из эпизодов шоу Анастасия рассказывает, что бывший парень стеснялся ее фигуры. Даже отец часто говорит девушке о необходимости похудеть.

Анастасию на шоу поддерживают известные эксперты. Ведущая Саша Шанкара составила для участницы натальную карту, которая показывает, что для самореализации Анастасии нужно быть открытой миру, выступать на сцене и дарить людям эмоции.

Блогер Наталья Гасанханова стала наставницей девушки. Наталья помогает участнице раскрыть свой внутренний стержень и поверить в себя.

В шоу «Новый день» Анастасия не только получила поддержку и советы от специалистов, но и преобразилась внешне. Как изменилась девушка и какие результаты ей удалось достичь, зрители узнают из нового выпуска шоу.

Напомним, что ранее на телеканале «Пятница!» вышел новый эпизод известного шоу «Пацанки» (18+), в котором участвовала 23-летняя жительница Омска Ангелина Терехина. Она рассказала о сложных моментах своего детства и устроила драку в ресторане.

От откровений до конфликта: как омичка прошла испытание на шоу «Пацанки»
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Программа#Новости#Реалити-шоу#Блогер#Отношения#Специалисты#ТВ-3
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