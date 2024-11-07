От прошлого к новому: как омичка меняет свою жизнь на шоу «Новый день»

Анастасия решила принять участие в проекте, чтобы повысить самооценку и научиться отстаивать свои личные границы. Девушка уверена, что ее неуверенность в себе и слабый характер мешают строить серьезные отношения. В прошлом у Анастасии были двое близких мужчин: лучший друг, в которого она была влюблена, и бывший парень, который, как она рассказывает, стеснялся ее.