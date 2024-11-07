От прошлого к новому: как омичка меняет свою жизнь на шоу «Новый день»

Posted 7 ноября, 11:04
Published 7 ноября, 11:04
Modified 7 ноября, 11:06
Updated 7 ноября, 11:06
24-летняя жительница Омска Анастасия Горбановская станет участницей популярного шоу «Новый день» (12+) на телеканале ТВ-3. Это реалити-шоу, где участницам помогают преобразиться как внешне, так и внутренне.
Анастасия решила принять участие в проекте, чтобы повысить самооценку и научиться отстаивать свои личные границы. Девушка уверена, что ее неуверенность в себе и слабый характер мешают строить серьезные отношения. В прошлом у Анастасии были двое близких мужчин: лучший друг, в которого она была влюблена, и бывший парень, который, как она рассказывает, стеснялся ее.
Расставание с бывшим парнем оставило болезненные воспоминания. Молодой человек не только разбил девушке сердце, но и еще раз указал на недостатки, из-за которых ее травили в школе.
В одном из эпизодов шоу Анастасия рассказывает, что бывший парень стеснялся ее фигуры. Даже отец часто говорит девушке о необходимости похудеть.
Анастасию на шоу поддерживают известные эксперты. Ведущая Саша Шанкара составила для участницы натальную карту, которая показывает, что для самореализации Анастасии нужно быть открытой миру, выступать на сцене и дарить людям эмоции.
Блогер Наталья Гасанханова стала наставницей девушки. Наталья помогает участнице раскрыть свой внутренний стержень и поверить в себя.
В шоу «Новый день» Анастасия не только получила поддержку и советы от специалистов, но и преобразилась внешне. Как изменилась девушка и какие результаты ей удалось достичь, зрители узнают из нового выпуска шоу.
Напомним, что ранее на телеканале «Пятница!» вышел новый эпизод известного шоу «Пацанки» (18+), в котором участвовала 23-летняя жительница Омска Ангелина Терехина. Она рассказала о сложных моментах своего детства и устроила драку в ресторане.