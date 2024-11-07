Омские депутаты планируют усилить борьбу с нелегальными торговыми объектами

На данный момент, за самовольное размещение торговых объектов юридические лица обязаны платить штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а физические лица — от 2 до 4 тысяч рублей. Однако Провозин выразил сомнение в эффективности профилактических мер в этой сфере, отмечая, что предприниматели, занимающиеся установкой киосков, — это опытные и взрослые люди, которые должны осознавать последствия своих действий.