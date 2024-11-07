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Posted 7 ноября, 12:28

Published 7 ноября, 12:28

Modified 7 ноября, 12:41

Updated 7 ноября, 12:41

В Омске предложили увеличить штрафы за самовольную установку киосков

Омские депутаты планируют усилить борьбу с нелегальными торговыми объектами

7 ноября 2024, 12:28
Фото: 1MI.

В Омске предложили увеличить штрафы за самовольную установку киосков

Омский городской совет планирует ужесточить наказание за незаконную установку киосков и павильонов. Депутаты хотят обратиться с этим предложением в Законодательное собрание.

В Омске обсуждают возможность увеличения штрафов за незаконную установку киосков и павильонов. Как сообщает РБК Омск, депутаты Омского городского Совета планируют обратиться с этим предложением в Законодательное Собрание. Председатель комитета по экономическому развитию Алексей Провозин, озвучил эту идею, подчеркивая необходимость более строгих мер в отношении нарушителей.

На данный момент, за самовольное размещение торговых объектов юридические лица обязаны платить штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а физические лица — от 2 до 4 тысяч рублей. Однако Провозин выразил сомнение в эффективности профилактических мер в этой сфере, отмечая, что предприниматели, занимающиеся установкой киосков, — это опытные и взрослые люди, которые должны осознавать последствия своих действий.

Тем не менее, пока не определено, насколько будут увеличены штрафы. Этот вопрос рассмотрят в Законодательном Собрании.

Согласно данным мэрии, с начала года до 28 октября в Омске было демонтировано 155 незаконных объектов. Из них 166 были убраны добровольно, а 39 — принудительно.

Напомним, что ранее житель Омской области запустил квадрокоптер над музеем-заповедником «Старина Сибирская» в Большеречье без разрешения и опознавательных знаков. Транспортный прокурор решил привлечь его к ответственности за это нарушение.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Депутаты#Штрафы#Торговля#Демонтаж#Законодательство#Новости#Киоски#Предприниматели
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