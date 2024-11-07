Несколько дачных поселков в Омске останутся без воды из-за срочного ремонта

Posted 7 ноября, 09:38
Published 7 ноября, 09:38
Modified 7 ноября, 09:40
Updated 7 ноября, 09:40
Завтра, 8 ноября, запланировано еще одно отключение водоснабжения. Сотрудники «Омского водоканала» предупредили, что минимум четыре часа — с 11.00 до 15.00 — будут ремонтировать водопровод на улице Сибмисовская, 12.
Из-за этого временно без воды останутся три садовых товарищества — «Испытатель», «Факел» и «Любитель-4», а также здания на Сибмисовской, 1 и Каховского, 3/2.
Напомним, что длительное время 11 ноября воды не будет также по улицам 40 лет Ракетных войск и ряде других объектов.