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Posted 7 ноября, 09:38

Published 7 ноября, 09:38

Modified 7 ноября, 09:40

Updated 7 ноября, 09:40

Несколько дачных поселков в Омске останутся без воды из-за срочного ремонта

Несколько дачных поселков в Омске останутся без воды из-за срочного ремонта

7 ноября 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney.
Ремонтные работы запланированы на пятницу, 8 ноября. Они продлятся минимум четыре часа.

Завтра, 8 ноября, запланировано еще одно отключение водоснабжения. Сотрудники «Омского водоканала» предупредили, что минимум четыре часа — с 11.00 до 15.00 — будут ремонтировать водопровод на улице Сибмисовская, 12.

Из-за этого временно без воды останутся три садовых товарищества — «Испытатель», «Факел» и «Любитель-4», а также здания на Сибмисовской, 1 и Каховского, 3/2.

Напомним, что длительное время 11 ноября воды не будет также по улицам 40 лет Ракетных войск и ряде других объектов.

Запасайтесь водой. В центре Омска полдня не будет воды по десяткам адресов
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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Водопровод#Ремонт водопровода#Дачи
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