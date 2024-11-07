Не отвертелись. Застройщика дома на 3-й Енисейской обязали построить подпорную стенку

Posted 7 ноября, 06:25
Published 7 ноября, 06:25
Modified 7 ноября, 06:27
Updated 7 ноября, 06:27
В августе 2023 года у многоэтажки на 3-й Енисейской, 28/1, построенной компанией «Сибирский строитель», начала «сползать» в овраг парковка. Обвал грунта и асфальта на парковке произошел в течение гарантийного срока. Спустя почти 1,5 года история снова получила продолжение.
Застройщику «проблемного» дома все же придется заняться возведением подпорной стенки рядом с многоэтажкой. На этом настаивают суды двух инстанций — сначала такое решение вынес Кировский районный суд, а теперь и Омский областной суд, в котором рассматривали апелляционную жалобу.
Напомним, что подпорную стенку, возведенную еще при строительстве дома, пришлось демонтировать из-за выявленной просадки грунта совместно с конструкцией проезда. Теперь же фирма «Сибирский строитель» должна будет построить новую безопасную стенку. Работы на участке с подпорной стенкой, кстати, активно ведутся, начиная с августа.
Ранее Город55 подробно разбирался, кто именно занимался строительством «падающего» дома: там можно увидеть много знакомых фамилий. На участке у подпорной стенки, кстати, хотят построить еще одну многоэтажку. Недавно ее проект представили на архитектурно-градостроительном совете Омска, но у архитекторов нашлось к нему немало претензий.