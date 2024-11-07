Не отвертелись. Застройщика дома на 3-й Енисейской обязали построить подпорную стенку

Ранее Город55 подробно разбирался, кто именно занимался строительством «падающего» дома: там можно увидеть много знакомых фамилий. На участке у подпорной стенки, кстати, хотят построить еще одну многоэтажку. Недавно ее проект представили на архитектурно-градостроительном совете Омска, но у архитекторов нашлось к нему немало претензий.