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Posted 7 ноября, 06:25

Published 7 ноября, 06:25

Modified 7 ноября, 06:27

Updated 7 ноября, 06:27

Эпопея со «сползающей» в овраг парковкой произошла в августе 2023-го

Не отвертелись. Застройщика дома на 3-й Енисейской обязали построить подпорную стенку

7 ноября 2024, 06:25
Фото: gorod55.ru. Эпопея со «сползающей» в овраг парковкой произошла в августе 2023-го

В Омске фирму через суд обязали построить подпорную стенку у «падающего» дома

Теперь в соответствии с решением суда застройщику дома на 3-й Енисейской — компании «Сибирский строитель» — предстоит на месте демонтированной возвести новую безопасную стенку.

В августе 2023 года у многоэтажки на 3-й Енисейской, 28/1, построенной компанией «Сибирский строитель», начала «сползать» в овраг парковка. Обвал грунта и асфальта на парковке произошел в течение гарантийного срока. Спустя почти 1,5 года история снова получила продолжение.

Застройщику «проблемного» дома все же придется заняться возведением подпорной стенки рядом с многоэтажкой. На этом настаивают суды двух инстанций — сначала такое решение вынес Кировский районный суд, а теперь и Омский областной суд, в котором рассматривали апелляционную жалобу.

Напомним, что подпорную стенку, возведенную еще при строительстве дома, пришлось демонтировать из-за выявленной просадки грунта совместно с конструкцией проезда. Теперь же фирма «Сибирский строитель» должна будет построить новую безопасную стенку. Работы на участке с подпорной стенкой, кстати, активно ведутся, начиная с августа.

Ранее Город55 подробно разбирался, кто именно занимался строительством «падающего» дома: там можно увидеть много знакомых фамилий. На участке у подпорной стенки, кстати, хотят построить еще одну многоэтажку. Недавно ее проект представили на архитектурно-градостроительном совете Омска, но у архитекторов нашлось к нему немало претензий.

В Омске отправили на доработку проект дома у «сползающей» парковки на 3-й Енисейской
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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Суд#Строительство#Скандал#Застройщик#Новости#Обрушение#Проблемы
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