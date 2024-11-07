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Posted 7 ноября, 05:05

Published 7 ноября, 05:05

Modified 7 ноября, 05:07

Updated 7 ноября, 05:07

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Начальник госправового управления Омской области Антон Банников ушел с поста

7 ноября 2024, 05:05
С чиновником не стали продлять трудовой договор.

Руководитель Главного государственно-правового управления Омской области Антон Банников ушел со своего поста, с чиновником не продлили трудовой контракт. Исполняющим обязанности начальника в настоящее время является Александр Чуклин, сообщают «Коммерческие вести».

Чуклин также занимает должность главы управления законопроектных работ и правовой экспертизы.

Антона Банникова назначили начальником Главного государственно-правового управления региона в 2015 году. Ранее он также трудился в ведомстве на должности заместителя руководителя.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области переназначили начальников двух ведомств. Главой Государственной жилищной инспекции вновь стал Александр Киреев. Руководителем Главного управления ветеринарии назначили Владимира Плащенко.

В Омской области переназначили начальников ГЖИ и Главного управления ветеринарии
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#Евгений Игишев#Политика#Омская область#Контракт#Правительство#Законопроекты
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