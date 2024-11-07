Начальник госправового управления Омской области Антон Банников ушел с поста

Posted 7 ноября, 05:05
Published 7 ноября, 05:05
Modified 7 ноября, 05:07
Updated 7 ноября, 05:07
Руководитель Главного государственно-правового управления Омской области Антон Банников ушел со своего поста, с чиновником не продлили трудовой контракт. Исполняющим обязанности начальника в настоящее время является Александр Чуклин, сообщают «Коммерческие вести».
Чуклин также занимает должность главы управления законопроектных работ и правовой экспертизы.
Антона Банникова назначили начальником Главного государственно-правового управления региона в 2015 году. Ранее он также трудился в ведомстве на должности заместителя руководителя.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области переназначили начальников двух ведомств. Главой Государственной жилищной инспекции вновь стал Александр Киреев. Руководителем Главного управления ветеринарии назначили Владимира Плащенко.