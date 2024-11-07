«Есть даже овечий сыр»: названы лучшие магазины Омска

Posted 7 ноября, 05:18
Published 7 ноября, 05:18
Modified 7 ноября, 05:20
Updated 7 ноября, 05:20
Город55 продолжает рассказывать о рейтингах омских заведений разных направлений. Ранее мы составляли рейтинг лучших школ и общежитий.
В каждом городе можно встретить сотни магазинов, которые привлекают покупателей различными акциями, близким расположением и многим другим. На этот раз Город55 решил посмотреть, какие продуктовые магазины горожане считают лучшими (в расчет мы брали магазины, о которых оставлено 10 и больше отзывов в 2ГИС, — прим. Ред.).
Всего по городу насчитывается 27 филиалов этих магазинов. С самым высоким рейтингом оказался на Молодогвардейской, 49а в Ленинском округе. Вероятно, он открылся не так давно — пользователи начали оставлять отзывы только с марта этого года. Всего появилось 15 комментариев.
«Понравился магазин. Возле дома не было супермаркетов, до ближайшего приходилось чапать полкилометра, поэтому открытие этого магазина очень обрадовало. Выбора не сильно много, но цены порадовали, надеюсь, со временем не взлетят. В общем и целом осталась довольна. Рада, что появился супермаркет рядом с домом. Единственный минус — это наличие одной кассы», — написала омичка Наталья.
Горожан порадовало близкое к дому расположение магазина. Также многие указали на хороший персонал и невысокие цены на продукты.
«Замечательно, что открыли магазин рядом с домом. Очень удобное расположение. Персонал дружелюбный и отзывчивый. Спасибо», — написал пользователь с ником Ден.
«Чистенький, уютный, недавно открывшийся магазин. Надеюсь, что благодаря директору все и дальше будет содержаться в таком виде. Как всегда радуют цены, большое количество желтых ценников. Вежливый, улыбчивый персонал. Так держать! Процветания и успехов!» — написала омичка Надя.
Магазин находится на Мельничной, 87/4 в Кировском округе. Положительные оценки стали появляться с 2023 года. С этого времени омичи оставили 37 отзывов.
«Очень довольны продукцией „Халяль маркет“! Заказывали доставку и сами ездили в магазин. Вся продукция свежая, вкусная, по адекватным ценам. Очень радует наличие куриных субпродуктов, домашних полуфабрикатов. Магазин чистый, светлый, уютный. Желаем дальнейшего развития и процветания!» — написал омич 19 марта прошлого года.
«Нам велено употреблять только дозволенную пищу, что полностью гарантировано данным магазином и поставщиками продукции. Советую».
За полтора года не нашлось ни одного негативного комментария.
Супермаркет находится по адресу Вокзальная, 27 в Ленинском округе. Отзывы стали появляться с лета прошлого года.
«Замечательный магазин, очень рада, что открылся рядом с моим домом. Все сотрудники очень вежливые, приветливые. В магазине всегда все чисто и аккуратно, уютно. Пока что это самый нормальный магазин из всех рядом с домом», — написал пользователь в январе этого года.
«Слишком хороший магазин! Особенно радует выпечка — всё очень вкусно. Вежливый персонал и главное выпечка не дорогая по доступной цене. Всем советую!».
Менее положительные комментарии были связаны с дорогой, подходящей к магазину. По словам местных жителей, там образовалось много ям, которые мешают ходить и пожилым людям, и детям.
«Подход к магазину с северо-западной стороны ужасный, сплошные ямы. Спотыкаются все, в том числе люди пожилого возраста и дети. Приведите, пожалуйста, территорию вокруг магазина в порядок. Также очень медленно работает связь с банком, образуется очередь из-за этого. А в магазине чисто, уютно».
Супермаркет находится на Гусарова, 33к2 в Центральном округе. 12 отзывов о нем появилось с начала прошлого года.
«Отличный магазин. Все вкусно. Огромный выбор сыров, компота так же и есть выбор сока!», — написала омичка Кристина.
Пользователи отметили доброжелательное отношение продавцов к покупателям, большой выбор сыров и других натуральных продуктов.
«Крутой магазин, в котором есть даже овечий сыр, который зреет под землей. Большой выбор натуральных продуктов. Мне очень понравился магазин с таким выбором! Для тех, кто устал от пластилиновых сыров из Магнита, Ленты или Пятерочки — советую заглянуть сюда с большой сумкой», — написала Мария в марте 2024 года.
В городе 167 магазинов этой сети, но далеко не у всех хорошие отзывы. Самый высокий рейтинг получил Магнит на Мануильского, 31 в Ленинском округе. Почти за год он получил 24 отзыва.
«Открыли новый магазин в нашем районе, просторный, товара много, продавцы хорошие, даже техничка помогает в выборе товара. Вот что значит коллектив. Посещаю много магнитов, этот нравится больше всех, он чистенький. И всегда свежие фрукты с низкими ценами. В палатках ценник выше и подсовывают гниль. А здесь сами выбираем», — отметил анонимный пользователь.
Большинство горожан чистота в магазине, вежливый персонал, приемлемые цены. Однако нашелся и негативный комментарий.
«Куча товара в таком ужасном виде. Персоналу вообще на все наплевать — на товар и покупателей. Заказала доставку из этого магазина (пользуюсь услугами сервиса), мне прислали тухлую зелень, сроки были не нарушены, но внешне… Уважаемые сотрудники магазина, зачем вы формируете в доставку тот товар, который осталось только выбросить? Вы себе в корзинку положили бы такое? Если я заказала доставку, значит не могу физически присутствовать в магазине и доверяю свой выбор вам. Больше тут заказывать не буду, с другими магазинами такого не было», — написала Ирина в июне этого года.
Ранее Город55 писал о самых худших омских магазинах по отзывам в Сети. Где в городе можно чаще всего найти просроченные продукты, столкнуться с грубым персоналом и обманом, читайте в нашем материале по ссылке.