«Есть даже овечий сыр»: названы лучшие магазины Омска

Всего по городу насчитывается 27 филиалов этих магазинов. С самым высоким рейтингом оказался на Молодогвардейской, 49а в Ленинском округе. Вероятно, он открылся не так давно — пользователи начали оставлять отзывы только с марта этого года. Всего появилось 15 комментариев.