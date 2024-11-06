Высокий спрос на новостройки: в новых микрорайонах Омска разлетаются дорогие квартиры

Posted 6 ноября, 06:44
Published 6 ноября, 06:44
Modified 6 ноября, 06:46
Updated 6 ноября, 06:46
Рынок недвижимости в Омске активно развивается. В регионе сейчас строят 62 жилых дома, большинство из которых расположены в самом Омске. При этом особо высокий спрос, как сообщает «СуперОмск», наблюдается на квартиры в 11 новостройках.
В микрорайоне «Зеленая река» компания «Эталон» строит несколько домов на улице Волгоградской. Практически все квартиры в этих домах уже продали. Цены на жилье в этом микрорайоне варьируются от 7 до 18 миллионов рублей.
Также высоким спросом пользуются квартиры в жилом комплексе «Кварталы Драверта», «Северное Сияние», «На Поворотной» и в домах на улицах 1-й Затонской и Успешной. Цены на жилье в этих проектах варьируются от 3 до 23 миллионов рублей.
Напомним, что эксперт в области недвижимости поделился прогнозом относительно цен на аренду жилья в Омске. Цены на аренду увеличивались в течение года, однако в ближайшем будущем ожидается стабилизация ситуации.