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Posted 6 ноября, 06:44

Published 6 ноября, 06:44

Modified 6 ноября, 06:46

Updated 6 ноября, 06:46

Сразу в нескольких омских новостройках возник ажиотажный спрос на квартиры

Высокий спрос на новостройки: в новых микрорайонах Омска разлетаются дорогие квартиры

6 ноября 2024, 06:44
Фото: 1MI.

Сразу в нескольких омских новостройках возник ажиотажный спрос на квартиры

В Омской области наблюдается активный рост рынка недвижимости: из 62 строящихся жилых домов в регионе 11 демонстрируют высокий уровень продаж.

Рынок недвижимости в Омске активно развивается. В регионе сейчас строят 62 жилых дома, большинство из которых расположены в самом Омске. При этом особо высокий спрос, как сообщает «СуперОмск», наблюдается на квартиры в 11 новостройках.

В микрорайоне «Зеленая река» компания «Эталон» строит несколько домов на улице Волгоградской. Практически все квартиры в этих домах уже продали. Цены на жилье в этом микрорайоне варьируются от 7 до 18 миллионов рублей.

Также высоким спросом пользуются квартиры в жилом комплексе «Кварталы Драверта», «Северное Сияние», «На Поворотной» и в домах на улицах 1-й Затонской и Успешной. Цены на жилье в этих проектах варьируются от 3 до 23 миллионов рублей.

Напомним, что эксперт в области недвижимости поделился прогнозом относительно цен на аренду жилья в Омске. Цены на аренду увеличивались в течение года, однако в ближайшем будущем ожидается стабилизация ситуации.

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#Екатерина Тараленко#Недвижимость#Омск#Омская область#Строительство#Квартиры#Жилые дома#Новости#Новостройки#Цены на жилье#Жилой комплекс#Рынок недвижимости#Спрос на жилье
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