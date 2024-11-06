Во время снегопада на омских дорогах образовались 9-балльные пробки

Posted 6 ноября, 12:48
Published 6 ноября, 12:48
Modified 6 ноября, 12:52
Updated 6 ноября, 12:52
Мощный снегопад, который накрыл Омск сегодня днем, стал причиной заторов во многих частях города. По данным приложения «Яндекс Карты», пробки достигают 9 баллов.
Сложнее всего ситуация на центральных магистралях. В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Герцена, Фрунзе, Пушкина и проспект Карла Маркса. Из-за ДТП пробки образовались на улицах 10 лет Октября и Шебалдина.
Движение также затруднено на проспекте Королева и пересечении улиц Химиков и Энтузиастов в Нефтяниках. Недалеко от Амурского поселка «красным» подсвечены улицы Челюскинцев и 8-я Восточная, а также 5-я Северная и Барнаульская. В Октябрьском округе пробки затронули улицы Богдана Хмельницкого, 3-ю Транспортную и Кирова, а на Леовом берегу — 70 лет Октября, Степанца и 3-Енисейскую, где затор случился из-за аварии.
Напомним, что в Омской области сейчас действует штормовое предупреждение, оно продлится до 7 ноября.