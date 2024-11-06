Во время снегопада на омских дорогах образовались 9-балльные пробки

Движение также затруднено на проспекте Королева и пересечении улиц Химиков и Энтузиастов в Нефтяниках. Недалеко от Амурского поселка «красным» подсвечены улицы Челюскинцев и 8-я Восточная, а также 5-я Северная и Барнаульская. В Октябрьском округе пробки затронули улицы Богдана Хмельницкого, 3-ю Транспортную и Кирова, а на Леовом берегу — 70 лет Октября, Степанца и 3-Енисейскую, где затор случился из-за аварии.