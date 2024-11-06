Posted 6 ноября, 08:04
Published 6 ноября, 08:04
Modified 6 ноября, 08:04
Updated 6 ноября, 08:04
Надежда Ангарская, актриса и участница шоу Comedy Woman, приняла участие в круглом столе и поделилась своим опытом использования различных способов похудения.
По статистике, каждый второй житель России страдает избыточным весом, а у трети населения страны диагностируется ожирение. Необходимо понимать, что лишний вес не только эстетическая проблема, но также и причина развития различных заболеваний, включая онкологические. Профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Российского университета медицины Минздрава России Татьяна Маркова подчеркнула, что ожирение представляет серьезную угрозу для здоровья, сообщают newsnn.ru.
Большинство россиян, страдающих ожирением, осознают необходимость снижения веса, но лишь 2 процента из тех, кто худеет, могут удерживать результат. Основные препятствия на пути к похудению — это стресс, несбалансированное питание и отсутствие эффективных методик нормализации веса.
Поэтому важно обратить внимание на современные подходы к коррекции массы тела. Что касается медикаментозной терапии, то здесь высокую эффективность показывает препарат «Велгия» отечественного производства. Он помогает не только снизить вес, но и восстановить метаболическое здоровье. Таким образом, прием «Велгии» может стать важным шагом к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Важно осознавать, что избыточный вес представляет опасность, и первым шагом к здоровью должно быть обращение к специалистам.