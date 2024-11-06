Ведущие специалисты обсудили проблему ожирения в стране и в мире

По статистике, каждый второй житель России страдает избыточным весом, а у трети населения страны диагностируется ожирение. Необходимо понимать, что лишний вес не только эстетическая проблема, но также и причина развития различных заболеваний, включая онкологические. Профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Российского университета медицины Минздрава России Татьяна Маркова подчеркнула, что ожирение представляет серьезную угрозу для здоровья, сообщают newsnn.ru.