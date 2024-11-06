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Posted 6 ноября, 02:42

Published 6 ноября, 02:42

Modified 6 ноября, 02:44

Updated 6 ноября, 02:44

Иллюстрация

В России подорожает пластиковая упаковка для товаров

6 ноября 2024, 02:42
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Очередное повышение цен ожидается с середины ноября.

В России в нынешнем месяце подорожает упаковка из полистирола и полиэтилена. Так, один из крупных производителей «Комус Упаковка» разослал своим заказчикам письма, в которых говорится о повышении цен на продукцию на 7% с 14 ноября (экземпляр письма есть в распоряжении Города55).

Производитель объясняет, что повышение связано с подорожанием сырья — с начала года на 16%. Также выросли тарифы на электроэнергию на 11%, стоимость ГСМ — на 8%, стоимость хранения и грузообработки — на 33%. Также в организации сообщили, что проиндексировали зарплату сотрудников на 31%.

Город55 выяснил, ждать ли в Омске повышения цен на продукты в связи с подорожанием упаковки. На этот вопрос ответил основатель доставки Good Food Андрей Киселев.

«Да, подобные письма приходят. Сейчас дорожает не только упаковка, но и сырье, из которого мы производим уже конечный продукт для наших клиентов. Так во всем бизнесе. Рано или поздно стоит ждать повышения цен, по крайней мере в сфере доставки», — рассказал Андрей Киселев.

Ранее Город55 расказывал, что в Омске вновь подорожали сосиски, сардельки и сливочное масло. Об этом говорят свежие данные статистиков.

Растут на глазах. В Омске в очередной раз подорожали сосиски, сметана и масло
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#Евгений Игишев#Экономика#Россия#Электроэнергия#Сырье#Хранение
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