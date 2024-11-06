В России подорожает пластиковая упаковка для товаров

Производитель объясняет, что повышение связано с подорожанием сырья — с начала года на 16%. Также выросли тарифы на электроэнергию на 11%, стоимость ГСМ — на 8%, стоимость хранения и грузообработки — на 33%. Также в организации сообщили, что проиндексировали зарплату сотрудников на 31%.