В России подорожает пластиковая упаковка для товаров

Posted 6 ноября, 02:42
Published 6 ноября, 02:42
Modified 6 ноября, 02:44
Updated 6 ноября, 02:44
В России в нынешнем месяце подорожает упаковка из полистирола и полиэтилена. Так, один из крупных производителей «Комус Упаковка» разослал своим заказчикам письма, в которых говорится о повышении цен на продукцию на 7% с 14 ноября (экземпляр письма есть в распоряжении Города55).
Производитель объясняет, что повышение связано с подорожанием сырья — с начала года на 16%. Также выросли тарифы на электроэнергию на 11%, стоимость ГСМ — на 8%, стоимость хранения и грузообработки — на 33%. Также в организации сообщили, что проиндексировали зарплату сотрудников на 31%.
Город55 выяснил, ждать ли в Омске повышения цен на продукты в связи с подорожанием упаковки. На этот вопрос ответил основатель доставки Good Food Андрей Киселев.
«Да, подобные письма приходят. Сейчас дорожает не только упаковка, но и сырье, из которого мы производим уже конечный продукт для наших клиентов. Так во всем бизнесе. Рано или поздно стоит ждать повышения цен, по крайней мере в сфере доставки», — рассказал Андрей Киселев.
Ранее Город55 расказывал, что в Омске вновь подорожали сосиски, сардельки и сливочное масло. Об этом говорят свежие данные статистиков.