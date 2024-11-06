В РЭО рассказали, какие компании вошли в реестр утилизаторов отходов

Posted 6 ноября, 14:36
Published 6 ноября, 14:36
Modified 6 ноября, 14:38
Updated 6 ноября, 14:38
Все они успешно прошли документарную проверку и выездную оценку производственных мощностей для переработки отходов, что позволяет им предлагать услуги по утилизации упаковки и отходов от использования товаров в рамках РОП. Проверки проводились при участии экспертов Российского экологического оператора (РЭО).
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что реестр утилизаторов был создан в этом году в ходе реформы РОП и перехода к экономике замкнутого цикла. За это время в список включено 60 предприятий, которые прошли все необходимые проверки. Он отметил, что общая производительность этих заводов составляет 4,8 миллиона тонн отходов в год. Об этом пишет 56orb.ru.
Компании из реестра занимаются переработкой различных видов отходов: от аккумуляторов и алюминия до макулатуры, текстиля, нефтепродуктов и электроники. Чтобы попасть в реестр, необходимо подать заявление и документы компании. После первичной проверки документов следует выездная оценка производства.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов подчеркнул, что компании стали лучше готовить документы после семинаров РЭО и Росприроднадзора. Однако, по его словам, остаются профильные компании, которые пока не стремятся попасть в реестр.
По закону переработчики могут предоставлять услуги производителям и импортёрам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только после включения в реестр.