В РЭО рассказали, какие компании вошли в реестр утилизаторов отходов

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что реестр утилизаторов был создан в этом году в ходе реформы РОП и перехода к экономике замкнутого цикла. За это время в список включено 60 предприятий, которые прошли все необходимые проверки. Он отметил, что общая производительность этих заводов составляет 4,8 миллиона тонн отходов в год. Об этом пишет 56orb.ru.