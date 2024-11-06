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Posted 6 ноября, 12:17

Published 6 ноября, 12:17

Modified 6 ноября, 12:21

Updated 6 ноября, 12:21

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного снегопада

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного снегопада

6 ноября 2024, 12:17
Фото: 1MI.
Штормовое предупреждение будет действовать до завтра, 7 ноября.

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды, об этом сообщили в министерстве транспорта России. Со второй половины дня 6 ноября регион погружается в снег, на дорогах образуются километровые пробки, становится все больше аварий.

Такая погода продержится еще минимум сутки, штормовое предупреждение в Омской области будет действовать до 7 ноября. В это время жителей ждет сильный ветер порывами до 23 м/с, снег, а также похолодание до -7 градусов днем и -12 ночью. Кроме того, на дорогах возможен гололед и сильное снижение видимости.

«В сложных метеоусловиях передвигайтесь с безопасной скоростью, избегайте резких маневров, не препятствуйте работе дорожной техники!» — обратились к автолюбителям в федеральном минтрансе.

Напомним, что сегодня днем сильный ветер снес крышу со здания торгового центра на Енисейской, 1, пострадали припаркованные машины.

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