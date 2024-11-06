В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного снегопада

Posted 6 ноября, 12:17
Published 6 ноября, 12:17
Modified 6 ноября, 12:21
Updated 6 ноября, 12:21
В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды, об этом сообщили в министерстве транспорта России. Со второй половины дня 6 ноября регион погружается в снег, на дорогах образуются километровые пробки, становится все больше аварий.
Такая погода продержится еще минимум сутки, штормовое предупреждение в Омской области будет действовать до 7 ноября. В это время жителей ждет сильный ветер порывами до 23 м/с, снег, а также похолодание до -7 градусов днем и -12 ночью. Кроме того, на дорогах возможен гололед и сильное снижение видимости.
«В сложных метеоусловиях передвигайтесь с безопасной скоростью, избегайте резких маневров, не препятствуйте работе дорожной техники!» — обратились к автолюбителям в федеральном минтрансе.
Напомним, что сегодня днем сильный ветер снес крышу со здания торгового центра на Енисейской, 1, пострадали припаркованные машины.