В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного снегопада

Такая погода продержится еще минимум сутки, штормовое предупреждение в Омской области будет действовать до 7 ноября. В это время жителей ждет сильный ветер порывами до 23 м/с, снег, а также похолодание до -7 градусов днем и -12 ночью. Кроме того, на дорогах возможен гололед и сильное снижение видимости.