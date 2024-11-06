В омском «Амуре» планируют построить еще один дом

Posted 6 ноября, 09:13
Published 6 ноября, 09:13
Modified 6 ноября, 09:15
Updated 6 ноября, 09:15
Как стало известно Городу55, СМУ-10 «Стройбетон Северное» планирует построить еще один дом № 11 в микрорайоне № 3 поселка «Амурский». Накануне, 5 ноября, компания «Сибрегионэксперт» выдала проекту положительное заключение экспертизы.
Документацию по новому строению подготовило СМУ-5 «Стройбетон Восточное».
Отметим, что в «Амуре-3» стоимость однокомнатных квартир стартует от 3,5 млн рублей.
Согласно данным Rusprofile, учредителем СМУ-5 является Евгения Золотова, а СМУ-10 — Олег Золотов. Большинство жилых домов в микрорайоне «Амур-2» и «Амур-3» возвела компания «Стройбетон».
Ранее Город55 рассказывал, что будет с рынком аренды жилья в Омске в ближайшее время. Дело в том, что в последние месяцы арендные ставки сильно подросли.