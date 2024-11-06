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Posted 6 ноября, 09:13

Published 6 ноября, 09:13

Modified 6 ноября, 09:15

Updated 6 ноября, 09:15

Иллюстрация

В омском «Амуре» планируют построить еще один дом

6 ноября 2024, 09:13
Фото: 1MI. Иллюстрация
Проект здания получил положительное заключение экспертизы.

Как стало известно Городу55, СМУ-10 «Стройбетон Северное» планирует построить еще один дом № 11 в микрорайоне № 3 поселка «Амурский». Накануне, 5 ноября, компания «Сибрегионэксперт» выдала проекту положительное заключение экспертизы.

Документацию по новому строению подготовило СМУ-5 «Стройбетон Восточное».

Отметим, что в «Амуре-3» стоимость однокомнатных квартир стартует от 3,5 млн рублей.

Согласно данным Rusprofile, учредителем СМУ-5 является Евгения Золотова, а СМУ-10 — Олег Золотов. Большинство жилых домов в микрорайоне «Амур-2» и «Амур-3» возвела компания «Стройбетон».

Ранее Город55 рассказывал, что будет с рынком аренды жилья в Омске в ближайшее время. Дело в том, что в последние месяцы арендные ставки сильно подросли.

Цены «остынут»? Что будет с рынком аренды квартир в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Амур#Домостроение#Олег Золотов#Жилой комплекс#Евгения Золотова#Город55
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