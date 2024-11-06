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Posted 6 ноября, 04:45

Published 6 ноября, 04:45

Modified 6 ноября, 05:57

Updated 6 ноября, 05:57

Иллюстрация

В Нефтяниках омич привязал собаку к машине, чтобы выгулять ее

6 ноября 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Инцидентом уже заинтересовались в полиции: сотрудники проведут проверку.

В Омске произошел странный случай: водитель решил выгулять собаку, похожую на алабая, весьма необычным способом. Мужчина надел ошейник на животное и протащил поводок через окно машины. Подтверждающее видео появилось в телеграм-канале «Новости|Жесть Омска».

Скриншот видеоСкриншот видео
Скриншот видео. Фото: Телеграм-канал «Новости|Жесть Омска»

По словам очевидцев, питомцу пришлось бежать рядом с автомобилем. Все это происходило на проспекте Мира. В УМВД по Омской области сообщили, что по данному инциденту проведут проверку. Правоохранители установят обстоятельства случившегося и оценят действия водителя.

Обновлено: начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков сообщил Городу55, что по данному инциденту правоохранители не будут проводить проверку.

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#Ольга Скворцова#Общество#Полиция#Омск#Скандал#Новости#Собака#Проверки
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