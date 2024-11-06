В Нефтяниках омич привязал собаку к машине, чтобы выгулять ее

Posted 6 ноября, 04:45
Published 6 ноября, 04:45
Modified 6 ноября, 05:57
Updated 6 ноября, 05:57
В Омске произошел странный случай: водитель решил выгулять собаку, похожую на алабая, весьма необычным способом. Мужчина надел ошейник на животное и протащил поводок через окно машины. Подтверждающее видео появилось в телеграм-канале «Новости|Жесть Омска».
По словам очевидцев, питомцу пришлось бежать рядом с автомобилем. Все это происходило на проспекте Мира. В УМВД по Омской области сообщили, что по данному инциденту проведут проверку. Правоохранители установят обстоятельства случившегося и оценят действия водителя.
Обновлено: начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков сообщил Городу55, что по данному инциденту правоохранители не будут проводить проверку.