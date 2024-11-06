В Нефтяниках омич привязал собаку к машине, чтобы выгулять ее

По словам очевидцев, питомцу пришлось бежать рядом с автомобилем. Все это происходило на проспекте Мира. В УМВД по Омской области сообщили, что по данному инциденту проведут проверку. Правоохранители установят обстоятельства случившегося и оценят действия водителя.



Обновлено: начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков сообщил Городу55, что по данному инциденту правоохранители не будут проводить проверку.